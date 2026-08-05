Gabon : le gouvernement peaufine les derniers préparatifs des fêtes nationales d’août

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Le mois d’août s’annonce particulièrement dense sur le plan civique, mémoriel et socio-économique au Gabon. Ce mercredi 5 août, le vice-président du Gouvernement, Hermann Immongault, a présidé une réunion ministérielle d’étape à Libreville afin d’ajuster les préparatifs des grands événements nationaux à venir. Plusieurs membres du cabinet, Éducation nationale, Santé, Budget, Pêche, Eau et Énergie, Travaux publics ou encore Tourisme, ont pris part aux arbitrages pour garantir le succès de ces célébrations.

Le calendrier démarrera dès le 9 août avec la Journée du drapeau, placée sous le thème « Un drapeau, une nation unie, ensemble bâtissons un Gabon nouveau ». Cette journée symbolique vise à consolider le sentiment d’appartenance et la cohésion nationale à travers l’ensemble du territoire.

Dans la foulée, la journée du 12 août sera dédiée au secteur de la santé. Au-delà des cérémonies d’usage, l’événement donnera lieu à la livraison stratégique d’équipements médicaux et à l’inauguration de structures majeures : l’hôpital d’arrondissement de la Peyrie, le nouveau Laboratoire national et le SAMU social.

66e anniversaire de l’Indépendance : parades, hommages et inaugurations

La commémoration du 66e anniversaire de la souveraineté internationale constituera le cœur battant des célébrations. Le président du comité « Gabon Indépendance », Pascal Yama Lendoye, a dévoilé la feuille de route des 16 et 17 août au Vice-président du Gouvernement.

Au programme : défilés traditionnels, remises de décorations, foire commerciale et messe d’action de grâce. Le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, présidera plusieurs livraisons d’infrastructures d’envergure, dont le nouvel Hôtel des Affaires étrangères ainsi que les édifices mémoriels dédiés à Georges Damas Aleka et Léon Mba. Les aspects relatifs au transport, à la sécurité et à la logistique médicale font l’objet d’un suivi rigoureux.

Direction Makokou pour la Fête de la Libération

Enfin, le 30 août, les projecteurs se tourneront vers Makokou, chef-lieu de l’Ogooué-Ivindo, pour la 2e édition de la Fête de la Libération. Un engouement marqué règne au sein des départements ministériels pour faire de ce rassemblement un levier de développement local.

Les retombées concrètes pour la population ogivines incluent entre autres la livraison de 15 logements sur les 25 en chantier et la mise en vente de 200 parcelles viabilisées, une caravane médicale couplée à une foire au poisson approvisionnée de 20 tonnes de produits halieutiques et la distribution de manuels scolaires de français et de mathématiques aux élèves inscrits en classe de 5e.

À travers ces multiples chantiers, l’exécutif entend lier la portée symbolique des fêtes nationales à l’amélioration concrète du quotidien des citoyens.