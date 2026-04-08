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États-Unis : suspension de l’ultimatum à l’Iran par Donald Trump !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 8 avril 2026 à 11h59min
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Le président des Etats Donald J. Trump © D.R.
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Dans un énième rebondissement dont il a fait sa marque de fabrique diplomatique, le président américain Donald Trump a annoncé, à moins de deux heures de l’échéance fatidique, la suspension de son ultimatum militaire contre la République islamique d’Iran. Alors que le spectre d’une « éradication» civilisationnelle planait sur la région, le locataire de la Maison-Blanche a consenti à un moratoire de quatorze jours. Ainsi, il ouvre une fenêtre de tir inespérée pour la médiation internationale.

Ce revirement spectaculaire serait la conséquence d’une intense séquence de surenchère verbale et d’escalade cinétique sur le terrain. Le dénouement, bien que provisoire, semble avoir été orienté par l’entremise d’Islamabad. Il en ressort que Donald Trump a validé la proposition de trêve portée par le Premier ministre pakistanais. Lequel se dit en discussions « très avancées » sur la base d’un plan en dix points émanant de Téhéran.

Éviter le chaos et remettre Donald Trump en place !

En contrepartie de ce gel des frappes massives attendue, l’Iran se serait engagé, par la voix de son chef de la diplomatie Abbas Araghchi, à une réouverture sans délai du détroit d’Ormuz. Ce verrou stratégique du commerce énergétique mondial redevient le baromètre d’un « cessez-le-feu à double sens ». Cependant, la pérennité reste suspendue à la volatilité présidentielle. Si cette désescalade offre un répit aux chancelleries alliées, elle alimente paradoxalement une crise de confiance institutionnelle. 

À Washington, l’usage répété de la menace existentielle suivie d’une rétractation soudaine, désormais raillée sous l’acronyme Trump Always Chickens Out (Taco) par ses détracteurs soulève des interrogations croissantes sur la lisibilité de la stratégie américaine. On passe de velléités de rupture radicale à un pragmatisme transactionnel. Cette diplomatie de l’incertitude permanente place les alliés comme les adversaires dans une expectative périlleuse. Ainsi, la frontière entre coup de génie tactique et inconséquence géopolitique devient de plus en plus poreuse.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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