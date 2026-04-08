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Gabon : Pornhub et ChatGpt, sites aux flux en hausse depuis février !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 8 avril 2026 à 11h52min
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Image illustrative ChatGpt et Pornhub © D.R.
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Au Gabon, les tendances de consultation des plateformes numériques donnent des indications sur les habitudes de consommation des populations. Selon les dernières données de l’outil d’analyse Semrushpour le mois de février 2026, deux plateformes aux antipodes l’une de l’autre dominent désormais les courbes de croissance du trafic web national.

Le bond en avant est vertigineux pour l’intelligence artificielle dans le classement des sites web les plus visités en février 2026. Avec une 3e place dans ce ranking, ChatGPT enregistre une croissance exponentielle de 264,01 % en un an. Cette adoption rapide témoigne d’une intégration profonde de l’IA dans les habitudes de travail et d’apprentissage au Gabon. 

La technologie et les aspects libidineux en croissance !

Dans notre pays, plusieurs journalistes usitent de l’outil d’OpenAI pour les rédactions de presse. Tandis que les élèves en utlisent pour les recherches académiques. Il va sans dire que cette innovation s’est imposée comme un assistant incontournable au quotidien. Plus surprenant encore, l’émergence des sites à caractère pornographique et ce, malgré un débit internet parfois instable et la suspension intermittente des réseaux sociaux.

À titre d’exemple Pornhub qui se hisse à la 11e place des sites les plus consultés. Avec une progression de 80,8 % par rapport à l’année précédente, la plateforme de contenu pour adultes démontre un goût prononcé des internautes gabonais. Cette hausse, bien que moins documentée sur le plan sociologique, révèle une persistance des modes de consommation de divertissement privé, même sous contrainte technique.

Ces statistiques dessinent le portrait d’une société gabonaise à deux visages. D’un côté, une jeunesse et des professionnels résolument tournés vers l’innovation technologique pour pallier les défis intellectuels. De l’autre, une consommation de masse de contenus récréatifs qui ne faiblit pas. Ce binôme de tête révèle surtout qu’au Gabon, la croissance du web est portée par le besoin de productivité abracadabrantesque et un exutoire érotique.

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Photo de Lyonnel Mbeng Essone

Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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