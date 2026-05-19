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Elim/CAN 2027 : le Gabon dans le groupe A avec le Maroc, Niger et Lesotho !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 19 mai 2026 à 14h56min
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Les Panthères du Gabon © D.R.
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Le verdict est tombé ce mardi 14 mai 2026 au Caire lors du tirage au sort des qualifications pour la CAN 2027. Il en ressort la feuille de route des 48 nations sur la ligne de départ pour la compétition phare du football sur le continent noir. Les Panthères du Gabon ont été versées dans le groupe A, une poule corsée avec le Maroc, le Niger et Lesotho il faudra batailler pour composter leur billet.

Sur le papier, le gros morceau de ce groupe n’est autre que le Maroc. Champion en titre, bien que son sacre reste soumis à l’arbitrage du Tribunal arbitral du Sport (TAS), Hakimi et ses pairs font office d’épouvantail. Mais notre pays, le Gabon, habitué des joutes continentales, n’arrive pas en victime résignée. Portée par ses cadres, la sélection gabonaise a les armes pour bousculer la hiérarchie et jouer les trouble-fêtes.

Le Gabon appelé à être à la hauteur des évènements !

La vigilance devra toutefois être maximale face aux outsiders. Le Niger, adepte des blocs bas et des transitions rapides, ainsi que le Lesotho, formation accrocheuse bien décidée à créer l’exploit pour sa première participation potentielle, complètent ce quatuor. Dans cette formule révisée où seuls les premiers de groupe et les trois meilleurs deuxièmes décrocheront le précieux sésame, chaque point vaudra de l’or.

Les Panthères n’auront aucun droit à l’erreur, notamment lors des déplacements qui s’annoncent d’ores et déjà bouillants.Étant donné que cette campagne qualificative historique sera la dernière sur un rythme biennal avant le passage au format quadriennal en 2028. Pour le Gabon et sa génération dorée, c’est l’occasion ultime de rugir dès les premières journées pour s’éviter des calculs d’apothicaire avant de s’inviter à la grande fête du football sur le continent en 2027.

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 19 mai 2026 à 14h56min
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Photo de Lyonnel Mbeng Essone

Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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