Gabon : la production de grume termine l’année 2025 dans le rouge 

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La filière forestière termine l’année 2025 sur une note particulièrement défavorable, marquée par une chute significative de la production de grumes. Selon la note de conjoncture du quatrième trimestre, l’activité s’est fortement contractée au dernier trimestre, avec un recul de 40,3 % par rapport au trimestre précédent. Cette contre performance tranche avec le rebond observé au troisième trimestre (+21,8 %) et illustre la forte volatilité du secteur, largement dépendant de facteurs saisonniers et logistiques.

Cette baisse brutale s’explique en grande partie par les contraintes climatiques. La saison des pluies a rendu difficile l’accès aux zones d’exploitation, limitant les opérations d’abattage et de transport du bois. À cela s’ajoutent des difficultés logistiques, notamment la faible disponibilité des wagons pour l’évacuation des grumes, ce qui a accentué le ralentissement de l’activité. En glissement annuel, la production accuse également un net repli de 34,3 % au quatrième trimestre 2025 par rapport à la même période en 2024, traduisant une dégradation profonde du segment forestier.

Une année 2025 marquée par des difficultés structurelles

Sur l’ensemble de l’année, la production de grumes enregistre une baisse de 8,2 %, confirmant une tendance préoccupante pour la filière. Cette évolution s’explique non seulement par les difficultés d’évacuation, mais aussi par une demande internationale moins dynamique, notamment dans la zone de Nkok, principal pôle industriel du bois au Gabon. Le ralentissement de la demande extérieure, conjugué aux contraintes internes, a ainsi pesé sur la performance globale du secteur.

Entre insuffisances logistiques, dépendance aux conditions climatiques et exposition aux fluctuations de la demande mondiale, le secteur peine à stabiliser sa production. Dans ce contexte, la baisse enregistrée en 2025 appelle à des réformes visant à renforcer les infrastructures de transport et à améliorer la résilience de la chaîne de valeur forestière, afin de soutenir durablement la production de grumes, segment essentiel à la croissance du pays.