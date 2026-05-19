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Gabon : la conférence internationale Toastmaster prévue du 21 au 23 mai prochain !

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 19 mai 2026 à 15h42min
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Libreville accueillera, du 21 au 23 mai 2026, la conférence du District 130 de Toastmasters International, baptisée « LBV26 ». L’annonce a été faite mercredi 15 avril 2026 à Libreville par le comité d’organisation, rapporte l’Agence gabonaise de presse AGP). Cette rencontre internationale s’annonce comme un rendez-vous inédit pour l’Afrique centrale, avec la participation de délégués venus d’une douzaine de pays. 

C’est par la voix d’Yvette Ngwevilo Rékangalt, présidente du comité d’organisation que l’annonce a été faite. Placée sous le thème « Leadership et influence à l’ère africaine », la conférence ambitionne de renforcer les compétences en communication et en leadership. Les organisateurs présentent ces deux axes comme des leviers essentiels du développement personnel et professionnel. Une opportunité qui va permettre de renforcer les compétences des participants dans la prise de parole et la capacité de convaincre. 

Un programme tourné vers la formation et l’expression

Pendant trois jours, les participants prendront part à des ateliers de formation, à des concours d’éloquence en français et en anglais, ainsi qu’à des panels de haut niveau. Des aptitudes qui occupent une place croissante dans les milieux associatifs, académiques et entrepreneuriaux. L’un de ces échanges sera consacré à la promotion du Gabon comme « terre d’opportunités », un angle assumé par les organisateurs, qui entendent faire de l’événement une vitrine du pays auprès d’un public diversifié. 

Au-delà de sa dimension pédagogique, la conférence se veut ouverte aux entreprises, aux jeunes et au grand public. Les organisateurs misent sur un format à la fois formateur et fédérateur, capable d’attirer des profils variés et de mettre en avant le dynamisme local. Libreville se prépare ainsi à recevoir une rencontre qui entend conjuguer apprentissage, networking et rayonnement international. Le rendez-vous est donc pris du 21 au 23 mai 2026 pour le LBV26!

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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