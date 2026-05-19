Port-Gentil : Houangni Ambouroue annonce des sanctions disciplinaires après l’audit à la Mairie

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C’est un véritable coup de balai que s’apprête à donner l’exécutif municipal au sein de l’Hôtel de Ville. Lors de la traditionnelle cérémonie de levée des couleurs ce lundi 18 mai, le maire de Port-Gentil, Pascal Houangni Ambouroue, a fermement recadré ses équipes, promettant des mesures disciplinaires d’une sévérité exemplaire contre les agents coupables de malversations administratives.

Cette offensive publique n’est pas le fruit du hasard. Elle s’appuie sur les conclusions sans appel d’un récent rapport d’audit interne, couplé à des enquêtes approfondies menées sur le terrain. Les investigations ont mis au jour de profondes anomalies au sein des services névralgiques de recouvrement et de collecte des recettes municipales.

Entre fuites financières orchestrées et soupçons de déperditions de fonds dans des circuits opaques, le constat exigeait une réaction immédiate de l’édile.

Une municipalité au bord de l’asphyxie budgétaire

L’urgence est avant tout financière. La commune traverse une zone de fortes turbulences, lestée par une dette municipale abyssale estimée à plus de 6 milliards de FCFA et confrontée à une érosion critique de ses recettes propres. Plus alarmant encore, la récente restitution de l’audit interne a révélé l’existence de centaines d’agents en situation administrative irrégulière. Cette gestion défaillante des ressources humaines a abouti à une équation intenable : la masse salariale engloutit désormais plus de 60 % du budget global de la commune.

Cette sortie intervient alors que le conseil municipal vient d’adopter son budget primitif pour l’exercice 2026, s’élevant à 23,9 milliards de FCFA. Pour le financer, la municipalité n’a d’autre choix que de maximiser ses capacités de recouvrement interne.

Restaurer la crédibilité républicaine

L’édile a explicitement sommé les agents financiers de faire preuve de rigueur, de professionnalisme et d’éthique dans l’exercice de leurs fonctions. Tout en exigeant d’eux un comportement courtois et respectueux envers les opérateurs économiques locaux, le maire entend boucher définitivement les trous de la caisse commune en durcissant les mécanismes de contrôle interne.

Au-delà du simple redressement comptable, c’est la crédibilité même de l’administration qui se joue aujourd’hui à Port-Gentil. En liant l’assainissement de sa fonction publique à une mobilisation accrue des recettes, Pascal Houangni Ambouroue espère restaurer la confiance des contribuables. Reste désormais à traduire ces avertissements solennels en sanctions concrètes afin de sortir durablement la capitale économique de l’ornière budgétaire.