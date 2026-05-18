Championnats d’Afrique d’athlétisme 2026 : Carine Mekame Ndong vice-championne au lancer de poids 

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Trois ans après son exploit à Saint-Pierre en Île Maurice, Carine Mekame Ndong a récidivé le vendredi 15 mai dernier à Accra. Engagée au concours du lancer de poids des Championnats d’Afrique seniors 2026, la Gabonaise s’est brillamment parée d’argent, décrochant le titre de vice-championne d’Afrique. Au-delà du métal, l’athlète a marqué les esprits en pulvérisant son propre record national avec un jet exceptionnel à 16,71 mètres, effaçant sa marque de 2022 (15,87 m).

Cette performance de haute volée permet à Carine Mekame Ndong d’offrir au Gabon sa toute première grande satisfaction de la compétition. Sur le podium, elle s’intercale magnifiquement entre la Sud-Africaine Collette Uys, sacrée championne d’Afrique avec une marque de 17,63 m, et la Kényane Belinda Achiambo, médaillée de bronze avec 16,39 m.

Pour la championne gabonaise, cette médaille d’argent a un parfum de rédemption. Après la désillusion des championnats de Douala en 2024, où elle avait échoué au pied du podium, ce retour au premier plan confirme son statut de valeur sûre de l’athlétisme continental. Révélée ces dernières années dans une discipline pourtant peu médiatisée et en dépit de moyens limités, elle prouve une nouvelle fois sa force de caractère et sa régularité au plus haut niveau.

Le Gabon retient son souffle pour la suite

Pour l’heure, Carine Mekame Ndong porte presque à elle seule le bilan de la délégation gabonaise dans la capitale ghanéenne. Mais l’aventure ne s’arrête pas là. Les regards de l’encadrement technique et des supporters se tournent désormais vers la suite de la compétition.