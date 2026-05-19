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Port-Gentil : un partenariat renforcé entre la Mairie et Perenco pour le développement urbain

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 19 mai 2026 à 13h08min
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Une vue de la rencontre entre le Maire de la commune de Port-Gentil, Pascal Houangni Ambouroue, et le Directeur Général Adjoint de Perenco Oil & Gas Gabon, Nestor Awaurhet © D.R.
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Une séance de travail stratégique s’est tenue à l’Hôtel de Ville entre le Maire de la commune de Port-Gentil, Pascal Houangni Ambouroue, et le Directeur Général Adjoint de Perenco Oil & Gas Gabon, Nestor Awaurhet. Au cœur de cette audience : l’optimisation des financements et la dynamisation des projets de développement local au bénéfice direct des populations.

L’un des points cardinaux de l’échange a porté sur l’évaluation des disponibilités budgétaires mobilisables via le mécanisme des provisions d’investissements diversifiés et hydrocarbures (PID/PIH). Ce dispositif technique, essentiel pour la région, fait l’objet d’une réflexion approfondie afin de réorienter efficacement les fonds disponibles vers les priorités absolues de la municipalité.

Cette rencontre a permis de dresser un bilan d’étape rigoureux des chantiers actuellement en cours dans la capitale économique, menés avec l’appui de Perenco Gabon. Fort de ce diagnostic, l’édile de Port-Gentil a fermement exposé la feuille de route de l’Exécutif municipal. Les priorités sont claires : la réhabilitation et la modernisation des voiries urbaines ainsi que le renforcement des infrastructures de base, des secteurs jugés vitaux pour améliorer le quotidien des citadins.

« Les investissements doivent épouser fidèlement le modèle économique de la municipalité et le plan de développement communal, conformément aux orientations des plus hautes autorités de l’État », a-t-on souligné lors des discussions.

Vers un nouveau modèle financier et social

Se tournant vers l’avenir, la Mairie et l’opérateur pétrolier ont évoqué une évolution structurelle majeure du mécanisme PID/PIH. L’ambition est de concevoir un nouveau véhicule financier, plus agile, plus transparent et parfaitement aligné sur la vision stratégique de la commune.

Enfin, la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) n’a pas été en reste. Les deux parties ont exploré de nouvelles pistes de collaboration dans le domaine social. Perenco Gabon s’est ainsi positionnée pour accompagner la municipalité dans des projets de proximité, visant à renforcer le bien-être social et l’inclusivité à Port-Gentil. Ce dialogue public-privé renouvelé augure une impulsion structurante pour l’avenir de la cité pétrolière.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 19 mai 2026 à 13h08min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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