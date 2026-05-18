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Gabon : déjà plus de 8489 décès depuis janvier 2026 !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 18 mai 2026 à 12h25min
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Image illustrative morgue © D.R.
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En 2026, les indicateurs démographiques au Gabon sont particulièrement préoccupants. D’ailleurs, selon les dernières données compilées par la plateforme de statistiques Countrymeters, qui s’appuie sur les chiffres du département spécialisé des États-Unis, notre pays a enregistré 8 489 décès sur l’ensemble du territoire national depuis le 1er janvier 2026.

Rapporté à une population globale estimée à 2 502 756 habitants, le volume de décès au Gabon sur seulement cinq mois témoigne d’une mortalité exceptionnellement élevée. Dans les services funéraires du pays, la pression est palpable. Les dynamiques démographiques internes s’en trouvent fortement bousculées. La preuve avec le ratio actuel qui indique qu’en moyenne 29 décès pour 100 naissances. 

La mortalité, le résultat d’une détresse sociale ?

Il s’agit d’un déséquilibre notable pour une nation déjà caractérisée par une faible croissance démographique au cours de la dernière décennie. Bien que les autorités sanitaires n’aient pas encore publié de bilan officiel, ce pic de mortalité soulève de graves interrogations sur l’état de la santé publique. Sur le terrain, des sources hospitalières décrivent des structures médicales sous tension et ce, des CHU aux CHR. 

Plusieurs facteurs structurels sont pointés du doigt pour expliquer cette situation. Au nombre de ceux-ci, les défaillances du service médical public, la faible couverture sanitaire, la mauvaise prise en charge des maladies chroniques. À cela s’ajoutent aussi la récurrence des accidents de la route et les séquelles à long terme de la crise sanitaire mondiale.Face à ce constat des moins reluisants, la société civile monte au créneau et exige l’ouverture immédiate d’une enquête nationale approfondie. 

Muet pour l’instant, le gouvernement de la République, tous secteurs confondus, se retrouve sous le feu des critiques par une population qui en a marre de pleurer les siens. Le pouvoir exécutif, qui concentre les prérogatives publiques décisionnelles en matière d’amélioration du niveau de vie, est désormais sommé de briser le silence pour lever toute équivoque sur les causes exactes de ces décès. Le but est de prendre le taureau par les cornes pour engager des réformes urgentes, courageuses et opportunes. 

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 18 mai 2026 à 12h25min
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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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