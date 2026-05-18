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Gabon : l’Aïd al-Adha ou Tabaski commémorée le 27 mai 2026 !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 18 mai 2026 à 12h38min
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Tabaski Gabon © D.R.
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Au Gabon, l’Aïd al-Adha, communément appelée la fête du sacrifice ou Tabaski, sera commémorée sur l’ensemble du territoire national le mercredi 27 mai 2026. Une date cochée par des milliers de fidèles qui s’organisent déjà pour honorer ce pilier de l’islam dans une ambiance de recueillement et de réjouissances populaires. Et ce, d’autant plus que cette journée devrait être fériée, chômée et payée.

Chaque année, la célébration de l’Aïd al-Adha ou Tabaski s’impose comme un exemple du vivre-ensemble dans la société gabonaise. Au-delà de sa dimension strictement confessionnelle, la fête du sacrifice revêt une portée sociétale d’envergure. D’ailleurs, les quartiers de Libreville, de Port-Gentil ou de Franceville se transforment peu à peu en carrefours de mixité et de fraternité.

Le sens du sacrifice et du don

Sur le plan religieux, cette fête commémore la soumission totale du prophète Ibrahim ou Abraham à Dieu. En effet, cette fête commémore le sacrifice d’Ibrahim pour sa soumission totale à Dieu. Ibrahim devait sacrifier son fils Ismaël comme Dieu le lui avait ordonné. Mais au moment d’exécuter son geste, Allah est intervenu et lui ordonna de sacrifier un bélier à la place de son fils.

En souvenir de cet acte de foi originel, les familles gabonaises, de confession musulmane, qui en ont les moyens procèdent au traditionnel sacrifice d’un mouton après la grande prière matinale. La portée de ce rite est profondément solidaire. La tradition exige que la viande soit partagée en trois portions égales. Notamment une pour la famille, une pour les proches et les voisins, et une dernière impérativement réservée aux plus démunis. 

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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