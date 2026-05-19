Gabon : Libreville hôte de la retraite de l’Union africaine 

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La capitale gabonaise accueillera du 20 au 22 mai 2026 la 17e édition de la retraite de l’Union africaine, un rendez-vous diplomatique majeur consacré aux enjeux de paix et de sécurité sur le continent. L’annonce a été confirmée à l’issue d’une rencontre tenue ce mardi 19 mai entre le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault et l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Gabon auprès de l’Union africaine, Lilly Stella Ngyema Ndong. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations bilatérales ainsi que sur l’invitation adressée au vice-président du gouvernement pour présider la cérémonie d’ouverture de cette rencontre de haut niveau.

Selon la diplomate gabonaise, cette retraite réunira les envoyés spéciaux et représentants de l’organisation panafricaine autour des questions liées aux conflits armés, à la réconciliation nationale et au dialogue politique en Afrique. « L’Union africaine a adressé une invitation afin que le vice-président du gouvernement préside la séance d’ouverture consacrée aux questions de paix et de sécurité », a-t-elle déclaré. Les participants devront notamment réfléchir aux mécanismes de prévention des crises, à la consolidation du cessez-le-feu dans plusieurs régions du continent et à la promotion d’une paix durable.

Libreville, vitrine diplomatique

Pour les autorités gabonaises, le choix de Libreville pour abriter cette retraite traduit la reconnaissance du rôle retrouvé du pays au sein des instances africaines. Lilly Stella Ngyema Ndong a souligné que le Gabon demeure « une terre de paix » dont la transition politique est régulièrement citée en exemple par plusieurs États africains. Elle a notamment évoqué le cas de la Guinée, dont les autorités se seraient inspirées de l’expérience gabonaise en matière de transition politique et de dialogue institutionnel.

De son côté, Hermann Immongault s’est félicité de cette marque de confiance accordée au Gabon. Le coordinateur de l’action gouvernementale a réaffirmé la volonté des autorités de partager l’expérience gabonaise avec les pays africains engagés dans des processus de transition. L’organisation de cette retraite internationale à Libreville confirme ainsi le retour progressif du Gabon sur la scène diplomatique continentale et son ambition de jouer un rôle actif dans les initiatives africaines de paix, de stabilité et de coopération régionale.