Afrique : le Gabon, 5e pays avec le plus haut taux de chômage en 2025 avec 20,15% !

Ecouter l'article

Alors que les autorités publiques s’évertuent à vendre une image reluisante du marché de l’emploi au Gabon avec un recul en 2024, les dernières données publiées par la Banque mondiale révèlent que notre pays nage plutôt dans les méandres de l’immobilisme. D’ailleurs, il ressort du rapport 2025 sur le taux de chômage que notre pays est 5e rang des pays africains avec 20,15%.

Le Gabon poursuit sa trajectoire vers l’enlisement du non emploi. Le constat est amer car le chômage national est de plus en plus lourd. Pour preuve, en l’espace de 12 mois, la situation sur le marché du travail s’est dégradée. Le taux de chômage est ainsi passé de 17,4 % en 2024 à 20,15 % en 2025. Derrière cette augmentation statistique mise en exergue par la Banque mondiale se cache une réalité accablante. Celle de personnes sans emploi mais disposées.

Le chômage, une équation insoluble au Gabon !

À l’échelle du continent, le Gabon intègre un triste « top 5 » dominé par l’Eswatini avec un taux de chômage évalué à 34,2 %. Suivent respectivement l’Afrique du Sud, Djibouti et le Botswana avec 32,39 %, 26,02 % et 24,48 %. Après ce quatuor indélicat apparaît notre Pays avec 20,15% de taux de chômage en 2025. Juste devant notre voisin, la République du Congo qui enregistre 19,88 %. À l’autre extrémité du spectre, le Niger affiche le taux le plus bas du continent avec seulement 0,39 %.

Cette hausse du chômage au Gabon implique l’urgence structurelle d’une diversification économique. Malgré les richesses du sous-sol, le modèle actuel ne parvient plus à absorber la jeunesse arrivant sur le marché. Pour les observateurs, cette crise de l’emploi est le terreau d’une précarité croissante et d’un mécontentement social croissant. La 5eme République devra se mettre au travail pour traduire en actes ses promesses de dignité retrouvée.