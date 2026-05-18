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Ligue 1 : fin de saison réussie à l’OM avec Aubameyang buteur !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 18 mai 2026 à 20h40min
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L'international gabonais Pierre Emerick Aubameyang © D.R.
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Pour l’ultime acte du championnat, l’Olympique de Marseille a validé son ticket européen en dominant le Stade Rennais (3-1). Une conclusion réussie portée par son sérial buteur, Pierre-Emerick Aubameyang, une nouvelle fois décisif. Le capitaine du Gabon conclut la saison avec 24 contributions au total pour 41 rencontres disputées toutes compétitions confondues.

L’ambiance électrique des derniers jours, parasitée par des tensions internes en coulisses, n’aura pas suffi à faire dérailler le navire phocéen lors de cette 34e journée de Ligue 1 McDonald’s. Face à des Rennais combatifs, les Olympiens ont rendu une copie propre pour s’offrir un succès précieux (3-1) et, par la même occasion, un précieux sésame pour la prochaine Ligue Europa. 

Aubameyang, plie mais ne rompt pas !

Aligné sur le front de l’attaque par son entraîneur, le vétéran gabonais a fait parler la poudre au meilleur des moments. Alors que le match pouvait basculer, « PEA » a fait le break à la 55e minute d’un geste d’instinct dont il a le secret. Ce coup de poignard clinique a définitivement douché les espoirs bretons et libéré un Vélodrome en ébullition.À 37 ans presque, l’international gabonais balaie les doutes et prouve que son sens du but reste intact. 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes et viennent couronner un exercice d’une régularité remarquable sous la tunique ciel et blanc. En 41 apparitions toutes compétitions confondues, le panthère de l’OM aura pesé de tout son poids sur les défenses hexagonales et continentales, compilant pas moins de 14 réalisations et délivrant 10 caviars à ses partenaires. Cette fin de saison en apothéose permet au club de sauver son bilan national et de basculer vers l’été avec la certitude d’un calendrier européen. 

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 18 mai 2026 à 20h40min
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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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