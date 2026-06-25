Ebola : «le risque pour le reste du monde est faible» selon l’OMS 

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Alors que la batterie des cas infectés par le virus Ebola vient de passer la barre des 1000 cas, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a rassuré la population mondiale sur la propagation de la maladie. Le risque de contagion à l’échelle mondiale reste faible et ne devrait pas alarmer selon l’institution onusienne selon Africanews.

Signalée à plus de 1000 cas en République Démocratique du Congo (RDC), l’épidémie mortelle Ebola continue de faire fureur et susciter des réactions. Lesquelles sont d’ailleurs mal perçues par le directeur général de l’OMS qui y voient de l’excès. « Chaque fois qu’un cas est signalé en Europe ou dans d’autres régions du monde en dehors de l’Afrique, j’observe une réaction excessive. Mais je ne pense pas qu’une telle réaction soit nécessaire. Il n’y a pas lieu de paniquer, car au cours des 50 dernières années, le nombre de cas détectés hors d’Afrique est inférieur à 30 », a déploré Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Réagir avec calme et promptitude, et non avec excès

C’est une déclaration qui fait d’ailleurs suite à l’annonce du premier cas infecté sur le territoire français mercredi 24 juin dernier. À cet effet, l’OMS a tenu à souligner que le total des cas dans le monde n’a jamais atteint les 100 cas et que ce n’est pas un risque. «Bien sûr, il y a des milliers de cas en Afrique, mais moins de 30 dans le reste du monde en 50 ans. Le risque pour le reste du monde est donc faible », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS.

Selon Africanews, ce cas concerne un médecin qui a travaillé pour l’Alliance pour l’action médicale internationale (Alima). Il revenait d’ailleurs d’un voyage en RDC. Pour contrer et prévenir la multiplication de cas dans le monde, l’OMS rappelle que le suivi régulier des informations est nécessaire. «L’OMS conseille aux pays de faciliter le déploiement en toute sécurité du personnel intervenant face à cette épidémie. Cela implique notamment de veiller à ce que les organisations déployant du personnel fournissent des informations claires sur les risques, sur la manière de réduire et de gérer les risques d’exposition, et à ce que les pays soient prêts à faciliter l’évacuation si nécessaire », a-t-il ajouté.