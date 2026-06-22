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DGI : lancement de la campagne de sensibilisation, recensement et recouvrement des recettes auprès des contribuables 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 22 juin 2026 à 21h35min
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A l'extreme droite la Directrice générale des impôts, Edith Mbiguidi lors du lancement de la campagne de sensibilisation, de recensement et de recouvrement fiscal © D.R.
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Ce lundi 22 juin 2026, le Centre des impôts d’Owendo a servi de point de départ à une vaste campagne de sensibilisation, de recensement et de recouvrement fiscal initiée par la Direction générale des impôts (DGI). Le lancement officiel de cette opération de terrain a été présidé par la directrice générale des impôts, Edith Mbiguidi, qui a procédé à la mise en place des équipes chargées de la mission. À cette occasion, les agents mobilisés ont reçu les équipements, documents de travail et consignes nécessaires à la bonne conduite de cette campagne qui s’étendra sur l’ensemble du Grand Libreville.

Durant quarante-cinq jours, soit du 22 juin au 11 août 2026, les équipes de la DGI iront à la rencontre des opérateurs économiques et des contribuables afin de renforcer le civisme fiscal et d’améliorer la mobilisation des recettes publiques. Cette opération permettra notamment de sensibiliser les acteurs économiques sur leurs obligations fiscales, de recenser les activités exercées, d’immatriculer les contribuables non enregistrés, de procéder à leur taxation ainsi qu’au recouvrement des recettes dues à l’État. Les agents assureront également l’adhésion des contribuables à la plateforme numérique DIGITAX, dédiée aux téléprocédures fiscales.

Renforcer l’assiette fiscale et moderniser les services

Conformément aux dispositions de l’article P-840 bis du Code général des impôts, cette campagne vise également à élargir l’assiette fiscale en intégrant davantage d’opérateurs économiques dans les fichiers de l’administration. Les autorités fiscales espèrent ainsi améliorer le niveau de conformité des contribuables tout en augmentant les ressources nécessaires au financement des politiques publiques. L’opération s’inscrit dans la stratégie de modernisation engagée par la DGI pour rendre les démarches fiscales plus accessibles et plus efficaces.

Pour garantir le bon déroulement de la mission, les agents des impôts sont accompagnés des forces de gendarmerie. Munis de leurs cartes professionnelles et identifiables grâce à des gilets fluorescents, ils effectueront leurs interventions auprès des contribuables concernés. La Direction générale des impôts invite ainsi l’ensemble des opérateurs économiques du Grand Libreville à réserver un accueil favorable aux équipes déployées sur le terrain et à collaborer pleinement afin d’assurer le succès de cette campagne fiscale d’envergure.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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