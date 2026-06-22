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BEPC 2026 : derniers réglages à 24h du lancement

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 22 juin 2026 à 21h31min
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Lycée Paul Emane Eyeghe d’Oloumi © GMT
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À quelques heures du démarrage des épreuves du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), session de juin 2026, les centres d’examen finalisent les préparatifs. Au lycée Paul Emane Eyeghe d’Oloumi, l’organisation est déjà en place pour accueillir les centaines de candidats attendus, y compris ceux en situation de handicap.

À la veille du lancement des épreuves du BEPC, l’effervescence est perceptible dans les différents centres d’examen, à l’exemple du lycée Paul Emane Eyeghe d’Oloumi. Sur place, personnels administratifs et responsables s’activent pour finaliser les derniers réglages avant le grand jour. « Le secrétariat est déjà prêt, tous les membres sont présents. Nous avons 700 candidats au total. Cet après-midi, nous allons afficher les numéros sur les tables-bancs. Tout va bon train. La logistique est vraiment au top », a assuré Avor Judith, Présidente du Centre d’examen Paul Émane Eyeghe.

Une organisation minutieusement préparée au bénéfice de tous les candidats

Une organisation qui prend également en compte les candidats en situation de handicap. « Nous sommes dans la salle aménagée pour les trois candidats en situation de handicap. Nous l’avons placée à côté du secrétariat parce que ce sont des candidats qui ont besoin d’une attention particulière. Parfois, il faut leur accorder un peu plus de temps parce qu’ils peuvent travailler plus lentement. On ne les gère pas de la même façon que les autres candidats », a expliqué la présidente du centre. Aménagement des salles, accompagnement spécifique et suivi adapté, autant de dispositions mises en place pour favoriser l’égalité des chances entre tous les candidats. 

Autre maillon essentiel du dispositif : le service infirmerie. Une équipe reste mobilisée au sein du centre afin d’apporter une assistance aux candidats en cas de besoin pendant les épreuves. « Quand un élève arrive, si c’est un cas de paludisme, on prend sa température. Si celle-ci est élevée, nous administrons un traitement adapté. Et lorsqu’un candidat présente un stress important ou des difficultés respiratoires, nous lui apportons également les soins nécessaires », a indiqué Boussengue Yolande, Infirmière au Centre d’examen Paul Émane Eyeghe.

Des dispositions rassurantes pour les candidats, qui ont effectué un dernier passage dans l’établissement avant le début des épreuves. « Il n’y a aucun secret. Il faut simplement étudier et travailler. C’est juste ça », a confié Grâce, candidate. Un sentiment partagé par plusieurs de ses camarades. « À un jour du BEPC, je me sens quand même bien. Il n’y a pas trop de stress. J’ai bien révisé et je pense que ça va aller », a déclaré Charles, un autre candidat. Dernière ligne droite donc pour les candidats au BEPC 2026. Après plusieurs mois de préparation, ils s’apprêtent à franchir une étape importante de leur parcours scolaire avant l’ouverture des portes du second cycle.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire 

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