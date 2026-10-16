Women In Finance Gabon : l’éducation financière au cœur de l’autonomisation des femmes

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L’enceinte de l’ANPI à Libreville a abrité un atelier stratégique dédié à l’éducation et à l’intelligence financière. Organisée par l’association Women In Finance Gabon en partenariat avec l’ONG Finance Solid’ et Humanity Finance-Gabon, cette journée d’échanges visait à doter les participants d’outils concrets pour passer d’une gestion subie à une véritable maîtrise budgétaire. Face aux défis économiques du quotidien, ce partenariat associatif inédit met la culture financière au service de la collectivité afin de briser le cercle de la précarité et de renforcer le capital humain national.

Pour Simbi Gwenaelle Epse Marat Abyla, présidente de Women In Finance, l’accès au savoir financier représente avant tout un vecteur d’émancipation et d’équité. Rappelant la réalité des fins de mois difficiles, elle a rappelé que « l’argent ne pardonne pas l’ignorance. Mal compris, il nous échappe. Bien maîtrisé, il nous libère ». Face à un public captivé, elle a réaffirmé l’urgence de faire de l’apprentissage de la gestion budgétaire « une compétence de survie et un outil de liberté », martelant que « lorsqu’une femme maîtrise ses finances, c’est toute sa famille qui avance ».

L’un des axes forts de cette rencontre a résidé dans la déconstruction de la psychologie de l’argent. Les travaux ont mis en lumière la manière dont les émotions, à l’instar de la peur du lendemain, de l’impulsivité d’achat, du besoin de comparaison ou du poids de la pression sociale, influencent nos choix économiques au quotidien. En identifiant ces comportements, les participantes ont appris à développer une posture plus sereine et réfléchie face à leurs dépenses.

Cet atelier a marqué le passage crucial de la compréhension théorique à l’action concrète. En guidant les femmes à travers les notions de risque, de rendement et de diversification, l’événement a démystifié l’usage des produits d’épargne et d’investissement adaptés. Cette démarche d’inclusion financière renouvelée offre ainsi aux citoyennes les leviers nécessaires pour prendre leurs premières décisions stratégiques et bâtir durablement leur autonomie.