Retrait des anciennes pièces monétaires : la BEAC détaille les modalités d’échange pour les usagers

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C’est un tournant majeur pour la circulation monétaire en Afrique Centrale. Dès le 1ᵉʳ novembre 2026, les pièces de monnaie de l’« Ancienne Gamme » n’auront plus cours légal. La Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) met toutefois en place un calendrier d’échange sur un an pour accompagner les usagers.

Par une note d’information signée à Yaoundé le 8 octobre 2026 par son Gouverneur, Yvon Sana Bangui, la BEAC a officialisé le retrait définitif des pièces de monnaie introduites sur le marché entre 1958 et 1985. Cette mesure concrétise une résolution actée lors de la session ordinaire du Comité Ministériel de l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC), tenue le 7 octobre 2026 à N’Djaména.

À compter du 1ᵉʳ novembre 2026, ces pièces historiques seront privées de leur cours légal et de leur pouvoir libératoire. La décision s’applique uniformément dans l’ensemble des six États membres de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) : le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée Équatoriale et le Tchad.

Conséquences directes pour les consommateurs et commerçants

Concrètement, que signifie cette démonétisation au quotidien ? Selon les explications fournies par l’institution d’émission, la démonétisation est l’opération officielle entraînant la perte du pouvoir libératoire d’un moyen de paiement.

Pour les consommateurs, cela implique qu’il ne sera plus possible d’acheter un bien, d’acquitter un service ou d’honorer une dette au moyen de ces anciennes pièces dès la date butoir. Du côté des commerçants, la règle est tout aussi claire : ces derniers seront légalement autorisés à refuser tout encaissement effectué avec des pièces de la gamme visée. Néanmoins, s’ils doivent rendre la monnaie à leurs clients, ils seront tenus de le faire exclusivement avec des pièces ayant cours légal dans la zone CEMAC.

Un calendrier transitoire structuré en deux phases

Pour éviter tout désagrément à la population et garantir une transition en douceur, la BEAC a aménagé une période transitoire de douze mois, s’étendant du 1ᵉʳ novembre 2026 au 31 octobre 2027. Durant cet intervalle, les détendeurs de vieilles pièces pourront les échanger gratuitement contre des numéraires issus des gammes plus récentes (2006 ou 2024).

L’opération se déroulera selon deux étapes bien distinctes. Du 1ᵉʳ novembre 2026 au 31 juillet 2027, les échanges s’effectueront librement aux guichets des établissements de crédit, des institutions de microfinance, ainsi qu’auprès des agences de la BEAC, tandis que du 1ᵉʳ août au 31 octobre 2027, les opérations seront exclusivement réservées aux seuls guichets de la BEAC.

Maintien des gammes récentes et clôture définitive

La Banque Centrale insiste sur le fait qu’à partir du 1ᵉʳ novembre 2027, les pièces de l’ancienne gamme cesseront définitivement d’être échangées, quel que soit le guichet sollicité.

Enfin, l’autorité monétaire rassure le public : les pièces appartenant aux gammes 2006 et 2024 conservent l’intégralité de leur cours légal et de leur pouvoir libératoire. À ce titre, elles continuent d’être obligatoirement acceptées dans toutes les transactions financières sur le territoire de la sous-région.