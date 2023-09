Coopération : création d’un groupe interparlementaire entre le Gabon et la Russie

Ecouter cet article Ecouter cet article

Malgré les sanctions infligées par certaines organisations internationales au lendemain du coup d’État perpétré par les Forces armées gabonaises (FAG) réunies au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), le Gabon continue d’entretenir des bonnes relations avec certains partenaires. La preuve avec la décision de la Douma d’État, chambre basse du parlement russe, de créer de nouveaux groupes parlementaires avec plusieurs pays africains dont le Gabon.

En effet, l’annonce a été faite par le vice-président de cette institution, Cholban Kara-ool. Auparavant, limité à deux groupes dont la République Centrafricaine et à l’Afrique du Sud, ces groupes d’amitié sont désormais portés à 15. Parmi les nouveaux pays figurent l’Égypte, le Cameroun, le Gabon ou encore Djibouti.

Un groupe parlementaire Gabon-Russie

En tant que membre des groupes interparlementaires créés par la Russie, le Gabon interagira avec les députés russes et avec d’autres représentants des États partenaires afin d’échanger des informations, des points de vue et des expériences. Toute chose qui permettra de renforcer les liens de coopération entre la Russie et le Gabon.

À noter que les deux pays entretiennent des relations de coopération bilatérale depuis 1973. Des relations qui ont été marquées par une intensification des échanges commerciaux au cours des 50 dernières années. Selon les données du ministère du Commerce gabonais, le montant de ces échanges a atteint 118 millions de dollars en 2018 entre les deux pays.Cet élargissement survient justement au cours de l’année 2023 passant sous le signe du renforcement des relations russo-africaines, explique Cholban Kara-ool à Sputnik. À cet égard, il a rappelé le sommet Russie-Afrique, qui s’est tenu les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg, qui y a largement contribué.