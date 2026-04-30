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Gabon : Atlético Akanda et EDG scellent un partenariat pour structurer la formation des jeunes talents

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 30 avril 2026 à 12h38min
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Le Dg d'EDG et le Président d'Atletico Akanda © D.R.
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Le club de football Atlético Akanda a officialisé un partenariat stratégique avec EDG Gabon. Au cœur de cette collaboration : le développement de l’Académie du club, avec l’ambition de renforcer la formation des jeunes footballeurs. Le projet vise aussi à structurer un projet sportif durable au service de la jeunesse.

Dans un contexte où le sport apparaît de plus en plus comme un levier d’insertion sociale et de développement des talents, les initiatives visant à structurer la formation locale se multiplient au Gabon. Par conséquent, le partenariat conclu entre Atlético Akanda et EDG Gabon s’inscrit dans cette dynamique. Il met l’accent sur l’encadrement des jeunes et la professionnalisation des structures sportives.

Au-delà de l’image, cet accord traduit une convergence d’intérêts entre un club en pleine structuration et un acteur économique engagé. Il s’agit d’un acteur soucieux de contribuer à des projets à impact social.

Un partenariat au-delà du financement EDG

Présenté comme un partenariat d’excellence, cet accord dépasse la simple logique de sponsoring. En effet, il repose sur une vision partagée du rôle du sport dans la construction de la jeunesse et le développement du pays.

L’implication de l’Administrateur Directeur Général d’EDG Gabon, Robert Obiang Obiang, est perçue comme un signal fort. En soutenant cette initiative, le dirigeant affirme sa volonté d’accompagner des projets structurants portés par des acteurs nationaux.

Cette approche traduit une évolution dans la manière dont certaines entreprises s’engagent dans le sport. Ces entreprises privilégient désormais des investissements à long terme orientés vers la formation et l’impact social.

L’Académie au cœur du projet sportif d’Atletico Akanda

Le partenariat cible prioritairement l’Atlético Akanda Academy, pilier du projet du club. Grâce à cet appui, la structure entend améliorer les conditions d’encadrement et renforcer les équipements. Elle souhaite aussi offrir aux jeunes talents un environnement propice à leur progression.

L’objectif affiché est clair : former une nouvelle génération de joueurs capables de s’imposer au niveau national, voire international. Dans un pays où les infrastructures sportives restent encore limitées, ce type d’initiative apparaît comme un levier essentiel pour structurer la filière. De plus, EDG Gabon ne se positionne ainsi pas uniquement comme un partenaire financier. Cela en fait aussi un acteur de développement des carrières sportives.

Le sport comme vecteur de transformation sociale

À travers ce partenariat, EDG Gabon confirme son positionnement en tant qu’acteur engagé dans le développement social. Son implication dans le football local témoigne d’une volonté d’utiliser le sport comme outil d’inclusion, de discipline et d’opportunités pour la jeunesse. Dans un contexte marqué par les défis liés à l’emploi des jeunes, la formation sportive peut constituer une alternative crédible. Toutefois, cela n’est possible qu’à condition d’être encadrée et structurée.

Ce rapprochement entre Atlético Akanda et EDG ouvre ainsi une nouvelle perspective : celle d’un football gabonais davantage organisé, capable de détecter, former et valoriser ses talents. Reste désormais à transformer cette ambition en résultats concrets sur le terrain. En effet, au-delà des annonces, c’est la capacité à produire des joueurs, à structurer des parcours et à créer des opportunités qui déterminera la réussite de ce type de partenariat.

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Henriette Lembet

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