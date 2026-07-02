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Canal+ : fin de la diffusion des chaînes du groupe TF1 en Afrique !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 2 juillet 2026 à 10h37min
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Image illustrative Canal+ et TF1 © D.R
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C’est un véritable coup de tonnerre dans le paysage audiovisuel africain. Le groupe Canal+ a officiellement annoncé, ce jeudi 2 juillet 2026, l’arrêt immédiat de la distribution de plusieurs chaînes emblématiques du groupe TF1 sur le continent. Cette décision radicale fait suite à l’échec des négociations commerciales menées depuis plusieurs mois entre les deux géants des médias.

Par le biais d’un communiqué officiel, Canal+ a exprimé ses profonds regrets face à cette situation, précisant « prendre acte de l’échec des discussions engagées ». L’écran noir concerne un bouquet stratégique et diversifié. À savoir la chaîne généraliste TF1, les canaux de divertissement TMC, TFX et TF1 Séries Films, l’antenne d’information en continu LCI, ainsi que les chaînes thématiques Ushuaïa TV et Histoire TV.

Un échec après des mois de négociations !

Le diffuseur a tenu à souligner ses efforts pour éviter ce scénario, affirmant qu’il était « prêt à en améliorer les conditions en tous points pour TF1 ». Canal+ a également rappelé sa solidité partenariale à l’international, évoquant ses collaborations de long terme avec les grands acteurs historiques français et les principales plateformes de streaming. Bien que la coupure soit effective, la rupture n’est pas présentée comme définitive. 

Fidèle à sa position de distributeur citoyen, Canal+ a réaffirmé qu’il demeurait « ouvert au dialogue » et disponible pour reprendre les négociations. Le groupe espère ainsi parvenir à un futur accord reposant sur des bases « raisonnables, équilibrées et pérennes », capables de préserver les intérêts économiques et stratégiques des deux parties. Ce différend commercial entre les deux géants de l’audiovisuel français prive les abonnés africains. Vivement un dénouement positif.

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Photo de Lyonnel Mbeng Essone

Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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