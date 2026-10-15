Mouila : 750 kg de cannabis détruits par le Parquet

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Le Parquet de la République près le Tribunal de première instance de Mouila a récemment procédé à l’incinération de 750 kg de cannabis. Saisies au cours de différentes opérations et conservées sous scellés depuis plusieurs années, ces substances psychotropes ont été détruites conformément aux décisions de justice.

L’opération s’est déroulée avec le concours des unités de police judiciaire locales. La cargaison, répartie en 15 sacs de 50 kg pour une valeur marchande estimée à 10 millions de FCFA, encombrait jusqu’alors la salle des scellés du Tribunal du chef-lieu de la Ngounié.

Prévenir les risques de détournement

« Ce n’est pas du cannabis de l’année judiciaire qui vient de s’écouler, mais le cumul de plusieurs années judiciaires », a précisé King Simba, Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Mouila, soulignant l’ancienneté des stocks accumulés. Au-delà de la libération de l’espace au sein du palais de justice, cette destruction vise principalement à sécuriser les scellés et à prévenir tout risque de détournement ou de réintroduction de ces produits sur le marché noir.

Par cette action, le Parquet de Mouila réaffirme son engagement à mieux gérer la chaîne de conservation des preuves et à exécuter fermement les décisions de justice, s’inscrivant ainsi activement dans la lutte contre le trafic de chanvre indien et de stupéfiants dans la province.