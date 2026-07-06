Gabon: Sylvain Kakou, nouveau Représentant résident de la Banque mondiale

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Le Groupe de la Banque mondiale (GBM) a officialisé le vendredi 03 juillet 2026, la nomination de l’Ivoirien Sylvain Kakou au poste de Représentant Résident à Libreville. Loin d’être un simple changement de visage, cette désignation traduit la volonté manifeste du groupe d’unifier ses forces sur le terrain pour maximiser l’impact économique et social de ses projets en terre gabonaise.

Le nouveau représentant aura la lourde tâche de piloter la toute première représentation conjointe du Groupe de la Banque mondiale dans le pays. Concrètement, Sylvain Kakou portera une quadruple casquette en incarnant simultanément les intérêts de la BIRD, de l’IDA, de la SFI et de la MIGA.

Sa mission ? Briser les silos. En coordonnant l’équipe-pays, il devra fluidifier le dialogue entre le gouvernement, le secteur privé, la société civile et les bailleurs de fonds. L’objectif ultime reste limpide : catalyser les investissements pour faire reculer la pauvreté et stimuler une prospérité partagée. « Je suis honoré de diriger cette première représentation conjointe », a confié Sylvain Kakou lors de sa prise de fonction.

« Avec un mandat clair pour soutenir la création d’emplois et la mobilisation du capital privé, je suis convaincu que notre présence renforcée ouvrira de nouvelles perspectives pour les jeunes, les femmes et les communautés locales. », a-t-il poursuivi.

L’expertise d’un homme de terrain et de réseaux

Pour mener à bien ce chantier d’envergure, le Groupe de la Banque mondiale mise sur un profil chevronné. Entré à la Société Financière Internationale (SFI) en 2006, Sylvain Kakou a façonné sa carrière au carrefour de la diplomatie financière et du secteur privé. De Johannesburg à Port-au-Prince, en passant par le Sahel, ses fonctions passées de chargé d’investissement et de représentant régional lui confèrent une maîtrise fine des contextes économiques complexes et fragiles.

Cette expertise institutionnelle s’adosse à un solide parcours dans la haute finance, forgé au sein des géants Citibank et HSBC, ainsi qu’au Bureau national d’études techniques et de développement (BNETD) en Côte d’Ivoire. Diplômé d’un MBA en finance de Drexel University et d’un Master de l’ESCP Paris, M. Kakou arrive à Libreville armé d’une solide réputation de stratège et de négociateur. Une expertise qui sera cruciale pour transformer les ambitions de la Banque mondiale en opportunités concrètes pour le Gabon.