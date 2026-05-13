Port-Gentil : trois militaires aux arrêts après la mort tragique d’un sexagénaire à Sogares

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Trois militaires ont été interpellés à Port-Gentil suite au décès brutal de Guy Jacques Mboumba, un homme d’une soixantaine d’années. Les faits, survenus le 1er mai dernier au quartier Sogares, mettent une nouvelle fois en lumière la question des dérives de certains agents des forces de défense dans l’exercice de leurs fonctions.

C’est une banale altercation qui a viré au drame. Selon les informations rapportées par le quotidien L’Union, le procureur de la République a ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire ayant conduit, ce mercredi 13 mai 2026, à l’interpellation de trois soldats. Ces derniers sont soupçonnés d’être impliqués dans l’agression mortelle du sexagénaire.

Les faits se seraient déroulés aux alentours de 16 heures dans le département de Bendjé. Guy Jacques Mboumba circule dans le quartier Sogares, une bouteille de vin sous le bras, en s’exprimant à voix haute. Cette attitude aurait fortement déplu à un groupe de trois militaires postés à un carrefour. Après une injonction de se taire restée sans effet, l’un des agents aurait administré une violente gifle au vieil homme.

Le choc est tel que la victime s’écroule lourdement, sa nuque frappant violemment le sol. Inconscient, le sexagénaire serait resté de longues minutes sans assistance réelle. Des témoins rapportent que les militaires auraient tenté de le ranimer en l’aspergeant d’eau, avant de l’abandonner dans un coin de rue malgré des saignements nasaux visibles.

L’agonie dans l’ombre et le choc de la perte

Ce n’est qu’en soirée que la famille, alertée, retrouve le vieil homme affaibli et prostré dans l’obscurité. Ramenée à son domicile de Ntchengué-Production, la victime a sombré dans une agonie silencieuse, vomissant du sang noirâtre durant la nuit. Transporté d’urgence le lendemain matin au Centre hospitalier régional de Port-Gentil, Guy Jacques Mboumba a été déclaré mort à son arrivée.

Si certains riverains ont d’abord cru à un simple malaise lié à l’alcoolisme présumé de la victime, l’enquête devra désormais déterminer la part de responsabilité des agents dans cette issue fatale. Cette affaire relance avec acuité le débat sur l’usage de la force par les agents de sécurité face aux populations civiles, souvent vulnérables.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire