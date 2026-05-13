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RDC : petits commerces et commerce de détails désormais interdits aux étrangers !

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 13 mai 2026 à 16h50min
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Une vue du trafic routier à Kinshasa. AFP - JOHN WESSELS
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La République démocratique du Congo a décidé de réserver désormais le petit commerce et le commerce de détail aux seuls nationaux. Cette mesure, annoncée par le gouvernement congolais à travers un décret et un arrêté interministériel publiés fin avril 2026, interdit de fait aux étrangers d’exercer certaines activités commerciales de proximité dans le pays. 

C’est par le biais d’un communiqué officiel publié le 2 mai, que le ministère de l’économie nationale a officialisé l’entrée en vigueur de cette mesure rapporte Yabiso News.cd . « Le petit commerce et le commerce de détail sont réservés aux opérateurs économiques congolais et certaines activités relevant du commerce de détail spécialisé à forte intensité de capital demeurent ouvertes aux investisseurs étrangers, dans les conditions prévues par la réglementation », précise le communiqué. 

Une réforme économique aux enjeux sensibles

Selon les autorités congolaises, cette réforme vise à mieux encadrer le commerce intérieur et à protéger les opérateurs économiques locaux face à une concurrence jugée de plus en plus déséquilibrée. Si plusieurs concessions et moratoires permettent aux ressortissants étrangers d’avoir des commerces dans le pays, le pays entend reprendre la main dessus. L’objectif étant de favoriser l’entrepreneuriat local et de renforcer la participation des nationaux dans l’économie de proximité, indique RadioOkapi.net . 

Par ailleurs, les opérateurs étrangers concernés disposent d’un délai de six mois pour se conformer aux nouvelles dispositions. Durant cette période transitoire, les autorités annoncent également des campagnes de sensibilisation pour accompagner les commerçants dans l’application de la réforme. De cette mesure ne sont exclus que les supermarchés modernes, franchises de marque, et la vente de matériel technique ou automobile nécessitant un agrément, détenus par des étrangers.

Si les commerçants congolais saluent une mesure destinée à protéger les activités locales et à réduire la domination étrangère dans plusieurs segments du commerce urbain, elle reste sensible. En effet, cela pourrait avoir un impact sur l’économie locale. Cette reprise du commerce par les nationaux devrait à terme pousser les étrangers qui vivaient de ces commerces à soit s’installer ailleurs soit retourner dans leur pays en quête de meilleures possibilités. 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 13 mai 2026 à 16h50min
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