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Akieni : le forum Lékoni-Lékori revient pour une 3ᵉ édition du 6 au 8 août 2026

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 17 juillet 2026 à 16h12min
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Affiche de présentation du Forum © D.R.
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Placée sous le thème « Décentralisation et autonomisation des populations locales », la 3ᵉ édition du Forum Lékoni-Lékori, se tiendra du 6 au 8 août 2026 à Akiéni, dans la province du Haut-Ogooué. Selon l’Agence Gabonaise de Presse (AGP), cette rencontre ambitionne de promouvoir un développement territorial fondé sur la participation des communautés locales.

‎Le forum vise à renforcer l’implication des populations dans le développement de leur territoire, tout en encourageant les initiatives communautaires et entrepreneuriales. ‎Plusieurs activités marqueront cette troisième édition. Outre des festivités dansantes, il y aura également le Concours des projets innovants de Lékoni-Lékori. Ce concours a pour objectif de soutenir les meilleures initiatives locales et de favoriser l’émergence de projets contribuant au développement économique et social de la localité. 

Des projets innovants à l’honneur

Celui-ci récompensera donc le vainqueur par une enveloppe de 20 millions de FCFA, pour la matérialisation de son projet. En outre, cette édition intervient également dans un contexte marqué par la mise en place du Conseil consultatif départemental et local (CCDL). Une instance chargée d’accompagner la participation citoyenne et le suivi des politiques de développement local. Organisé durant la période estivale, cet événement sera l’occasion pour les fils et filles du département de la Lékoni-Lékori de se retrouver autour d’une même activité. 

‎À noter qu’initialement prévu du 27 au 29 juillet, le forum a été reporté au mois d’Août prochain. Pour rappel, les deux précédentes éditions ont connu  un succès notable  qui ont réuni plus de 200 participants. Mais aussi, l’enregistrement de 48 projets de développement local. De retour pour la 3ème édition, le Forum Lékoni-Lékori entend poursuivre sa dynamique en faveur des initiatives innovantes à fort impact. Le rendez-vous pour les natifs est donc pris du 06 au 08 août prochain pour 72h de folie culturelle !

Ladie Blondeze Bidjongo

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