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Afrique subsaharienne : 4,5% de croissance en 2025, un record depuis 10 ans

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 27 avril 2026 à 9h05min
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Vue d'une ville africaine © D.R.
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L’Afrique subsaharienne a enregistré une performance économique notable en 2025, avec une croissance estimée à 4,5 %, un niveau inédit depuis une décennie. Selon le rapport du Fonds monétaire international publié en avril 2026, intitulé Perspectives économiques régionales : Afrique subsaharienne, « l’activité économique s’est largement accélérée (…) avec une croissance au niveau régional estimée à 4,5 %, un taux jamais vu depuis dix ans »  . Cette progression s’explique notamment par des conditions extérieures favorables, mais aussi par des politiques économiques jugées efficaces dans plusieurs pays de la région.

D’autres indicateurs témoignent également de cette embellie. L’inflation a reculé pour atteindre 3,4 % fin 2025, contre 4,8 % un an plus tôt, tandis que les finances publiques se sont améliorées. Le déficit budgétaire médian est passé de 3,4 % du PIB en 2024 à 3,0 % en 2025, et le niveau d’endettement a également diminué. Ces résultats traduisent les effets de réformes engagées dans plusieurs économies, notamment en matière de gestion budgétaire, de politique monétaire et de restructuration de la dette.

Des perspectives fragilisées par un environnement international incertain

Malgré ces acquis, les perspectives pour 2026 apparaissent plus incertaines. Le même rapport souligne que la croissance régionale devrait légèrement ralentir à 4,3 %, soit une baisse de 0,3 point de pourcentage par rapport aux prévisions initiales  . En cause, la guerre au Moyen-Orient, qui a entraîné une hausse des prix du pétrole, du gaz et des engrais, ainsi qu’une augmentation des coûts du transport maritime. Ces perturbations pèsent sur les échanges commerciaux et accentuent les tensions inflationnistes dans plusieurs pays.

Les effets de ce choc restent toutefois contrastés selon les profils économiques. Les pays exportateurs de pétrole bénéficient de recettes accrues, tandis que les pays importateurs, souvent plus vulnérables, voient leur balance commerciale se dégrader et le coût de la vie augmenter. Dans ce contexte marqué par de fortes incertitudes, le FMI appelle les États à renforcer leur résilience, en combinant des réponses à court terme face aux chocs et des réformes structurelles pour soutenir une croissance durable.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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