AGOA : le Gabon face au défi de transformer son retour sur le marché américain en exportations concrètes

Ecouter l'article

Réintégré au dispositif américain African Growth and Opportunity Act (AGOA), le Gabon entend désormais convertir cet avantage commercial en débouchés pour ses entreprises. À Libreville, la conférence « Faire des affaires avec les États-Unis », organisée récemment par l’ambassade américaine, a remis au centre du débat les possibilités offertes aux opérateurs gabonais. Mais entre l’accès préférentiel au marché américain et l’exportation effective de produits « Made in Gabon », les PME devront encore franchir plusieurs obstacles liés notamment aux normes, à la certification, aux volumes et à la logistique.

Pour le Gabon, le retour dans l’AGOA constitue d’abord une fenêtre commerciale. Le mécanisme permet, sous certaines conditions, à des produits originaires de pays africains éligibles d’accéder au marché américain en franchise de droits. Agriculture, agroalimentaire, artisanat, textile ou encore technologies figurent parmi les secteurs susceptibles d’en tirer profit. Encore faut-il que les entreprises gabonaises soient suffisamment structurées pour répondre aux exigences d’un marché particulièrement concurrentiel. C’est précisément tout l’enjeu : passer d’un avantage tarifaire accordé au pays à une capacité d’exportation effectivement maîtrisée par ses entreprises.

Produire au Gabon, vendre aux États-Unis

Le parcours de Leonella Gaelle Ilama, entrepreneure spécialisée dans l’élevage porcin biologique, illustre cette ambition d’une nouvelle génération d’opérateurs économiques désireux de regarder au-delà du marché national. Pour ces entrepreneurs, les États-Unis peuvent représenter un débouché supplémentaire et potentiellement important.

Mais produire localement ne suffit pas à rendre un produit exportable. Normes sanitaires, traçabilité, certifications, conditionnement, régularité des volumes, financement et maîtrise de la chaîne logistique constituent autant d’étapes déterminantes. L’AGOA peut réduire la barrière tarifaire à l’entrée du marché américain ; elle ne dispense cependant pas les entreprises gabonaises de satisfaire aux exigences réglementaires et commerciales applicables.

Des PME gabonaises à préparer à l’exportation

L’enjeu dépasse donc la seule information des entrepreneurs sur les possibilités offertes par l’AGOA. Il implique la construction d’un véritable accompagnement à l’export : certification des produits, financement des investissements nécessaires, prospection de clients américains, connaissance des procédures douanières et commerciales, mais également amélioration des capacités productives.

Cette étape sera particulièrement déterminante pour les PME. Sans volumes suffisants, régularité de production et capacité financière permettant de supporter les coûts préalables à l’exportation, l’accès préférentiel risque de demeurer une possibilité juridique davantage qu’une opportunité économique effectivement exploitée.

Faire de l’AGOA un levier du « Made in Gabon »

Pour l’économie gabonaise, l’intérêt stratégique réside précisément dans la diversification des exportations. L’enjeu serait de permettre à davantage de produits transformés localement de trouver des débouchés internationaux, plutôt que de limiter les échanges extérieurs aux matières premières traditionnellement exportées par le pays.

Le véritable indicateur de réussite sera donc concret : combien de PME gabonaises accéderont effectivement au marché américain ? Quels volumes exporteront-elles ? Quelle valeur sera créée au Gabon et combien d’emplois pourront en découler ? L’AGOA ouvre une porte commerciale ; il appartient désormais au Gabon de construire les capacités productives permettant à ses entreprises de la franchir durablement.