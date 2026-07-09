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Yaoundé : Régis Onanga Ndiaye conduit la délégation parlementaire à la 51ᵉ session de l’APF 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 9 juillet 2026 à 15h17min
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A gauche le président de l’Assemblée nationale, Michel Régis Onanga M. Ndiaye © D.R.
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Le président de l’Assemblée nationale, Michel Régis Onanga M. Ndiaye, conduit une importante délégation gabonaise à Yaoundé, au Cameroun, dans le cadre de la 51ᵉ session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), prévue du 7 au 12 juillet 2026. Cette rencontre réunit près de 400 délégués autour du thème « Multilatéralisme et souveraineté des États ».

Le Gabon prend part à un rendez-vous majeur de la diplomatie parlementaire francophone. À la tête d’une délégation composée de députés, de sénateurs et de membres de l’administration parlementaire, le président de l’Assemblée nationale, Michel Régis Onanga M. Ndiaye, par ailleurs président de la section gabonaise de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, est arrivé ce 7 juillet à Yaoundé.

Organisée au Palais des Congrès Paul Biya et au Sénat camerounais, cette 51ᵉ session de l’APF rassemble environ 400 délégués venus de l’espace francophone.

Le Gabon engagé dans les travaux de l’APF

Placée sous le thème « Multilatéralisme et souveraineté des États », cette session abordera plusieurs enjeux liés à la coopération parlementaire, à la paix, au développement durable et au rôle des Parlements dans la consolidation des institutions.

La délégation gabonaise participera aux commissions thématiques, aux débats en séance plénière ainsi qu’aux réunions des réseaux des femmes et des jeunes parlementaires. Elle comprend notamment Marie Paulette Parfaite Amouyeme Ollame épouse Divassa, Roland Matsiendi, Nadine Murielle Ogoula, Ismaëla Hermine Mpira épouse Oura Amengue, Angélique Ngoma, Agée Mouroundzi Makaye, Dieudonné Ngoubou et Nelly Bondo.

Une vitrine de la diplomatie parlementaire gabonaise

À travers cette participation, le Gabon entend réaffirmer son engagement au sein de la Francophonie parlementaire et consolider son rôle sur le continent africain.

Pour la section gabonaise de l’APF, cette présence à Yaoundé constitue également une occasion de porter la voix du Parlement gabonais sur les grands défis contemporains, notamment la paix, la souveraineté des États et le multilatéralisme.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 9 juillet 2026 à 15h17min
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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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