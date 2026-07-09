Makokou : Christiane Leckat au four et au moulin pour la réussite de la Fête de la Libération

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À moins de deux mois de la célébration de la troisième édition de la Fête de la Libération, prévue le 30 août 2026 à Makokou, les préparatifs s’intensifient dans la capitale provinciale de l’Ogooué-Ivindo. Aux côtés des membres du gouvernement en mission d’inspection, la gouverneure de province, Christiane Leckat, multiplie les initiatives pour garantir un accueil à la hauteur de cet événement national voulu par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. À Makokou, la mobilisation est générale. Autorités administratives, services techniques et collectivités locales sont à pied d’œuvre afin que la capitale de l’Ogooué-Ivindo soit prête à accueillir les nombreuses délégations attendues pour la commémoration de la Fête de la Libération. La gouverneure Christiane Leckat apparaît comme la cheville ouvrière des préparatifs. Depuis plusieurs semaines, elle coordonne les différentes actions engagées sur le terrain afin d’assurer le bon déroulement de cet événement qui placera, durant plusieurs jours, Makokou sous les projecteurs nationaux.

Cette mobilisation s’est notamment traduite par la visite de travail effectuée par la ministre du Tourisme durable et de l’Artisanat, Marcelle Ibinga Itsitsa, accompagnée de son collègue en charge de la Communication et des Médias, Germain Biahodjow. Aux côtés des autorités provinciales, la délégation gouvernementale a procédé à l’inspection des principales structures hôtelières destinées à héberger les invités officiels et les délégations qui convergeront vers Makokou à la fin du mois d’août. L’objectif est de s’assurer que les capacités d’accueil répondent aux exigences d’un événement d’envergure nationale, tant en matière d’hébergement que de qualité des prestations offertes.

Valoriser durablement les atouts de l’Ogooué-Ivindo

Au-delà des préparatifs liés à la cérémonie, cette mission a également permis de visiter plusieurs sites stratégiques appelés à renforcer l’attractivité économique et touristique de la province. La délégation s’est notamment rendue sur le futur site de Fortescue-Belinga, chargé du développement du projet d’exploitation du gisement de fer de Belinga, ainsi que sur les travaux de réhabilitation de la route Endoum-Kongou, axe stratégique qui doit faciliter l’accès aux célèbres chutes de Kongou, considérées parmi les plus impressionnantes d’Afrique centrale. Ces investissements traduisent la volonté des autorités de faire de la Fête de la Libération un véritable levier de promotion du potentiel économique, minier et touristique de l’Ogooué-Ivindo.

Sur le terrain, Christiane Leckat veille à la coordination des différents acteurs impliqués dans l’organisation de cette célébration. Hébergement, logistique, aménagement urbain, accueil des délégations ou encore mobilisation des services administratifs : tous les volets de l’organisation font l’objet d’un suivi rapproché. Cette implication illustre la volonté des autorités provinciales de faire de cette troisième édition de la Fête de la Libération une réussite organisationnelle, mais également une vitrine du potentiel de Makokou et de l’ensemble de l’Ogooué-Ivindo. À quelques semaines de l’événement, la capitale provinciale vit désormais au rythme des préparatifs, avec l’ambition d’offrir une image moderne, accueillante et dynamique d’une province appelée à jouer un rôle croissant dans le développement économique et touristique du Gabon.