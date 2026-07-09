Gabon : Hermann Immongault parrain de la 34e promotion de l’Ecole d’Etat-major de Libreville

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La 34ᵉ promotion de l’École d’État-major de Libreville (EEML) a officiellement reçu ses brevets, ce mercredi 8 juillet 2026, au cours d’une cérémonie solennelle placée sous le parrainage du vice-président du gouvernement, Hermann Immongault. L’événement s’est déroulé en présence de la ministre d’État, ministre de la Défense nationale, Brigitte Onkanowa, de l’ambassadeur, Haut représentant de la France au Gabon, ainsi que de nombreuses autorités civiles, diplomatiques et militaires. Cette promotion est composée de 60 officiers stagiaires issus de 11 pays africains, dont 14 Gabonais, 6 Guinéens, 5 Béninois, 5 Ivoiriens, 5 Sénégalais, 5 Togolais, 4 Congolais, 4 Malgaches, 4 Congolais de la RDC, 3 Burundais et, pour la première fois dans l’histoire de l’établissement, un officier de la République fédérale démocratique d’Éthiopie. Elle compte également cinq officiers féminins, dont trois Gabonaises.

Durant 43 semaines de formation intensive, les stagiaires ont suivi un enseignement alliant réflexion stratégique et exercices pratiques, notamment à travers la méthode MEDOT et une immersion au CEC-FOGA de Malibé. La promotion a également validé un Master professionnel en partenariat avec l’Université Omar Bongo, confirmant le niveau académique de cette école militaire à vocation régionale. Prenant la parole, l’ambassadeur de France a salué cette diversité en rappelant que « vous êtes 60 officiers diplômés représentant 11 pays », estimant que cette expérience commune constitue un véritable creuset de coopération au service des enjeux sécuritaires du continent.

Une école au service de la coopération régionale

Créée en 2002, l’École d’État-major de Libreville a déjà formé plus de 1 590 officiers en vingt-quatre ans d’existence, consolidant son statut de référence régionale. La ministre d’État, ministre de la Défense nationale, Brigitte Onkanowa, a réaffirmé l’attachement de l’institution à sa devise, « Cultiver l’Excellence », tout en saluant une coopération franco-gabonaise « agissante et exemplaire », portée par l’expertise conjointe des instructeurs gabonais et français. La cérémonie a également permis de remercier les partenaires ayant contribué au rayonnement de cette promotion à travers des activités de découverte du patrimoine national.

Parrain de cette 34ᵉ promotion, Hermann Immongault a livré un message centré sur la responsabilité stratégique des futurs officiers d’état-major. Il a rappelé que ce rôle constitue « un engagement moral envers ceux qui porteront demain la responsabilité de la conception opérationnelle et de la décision stratégique au sein de nos armées », avant d’insister sur le lien indissociable entre sécurité et développement : « Il n’y a pas de diplomatie forte sans une défense solide. » S’adressant enfin aux diplômés venus des pays frères, le vice-président du gouvernement les a invités à demeurer les « ambassadeurs de cette fraternité d’armes », avant leur retour dans leurs unités respectives pour contribuer à relever les défis sécuritaires auxquels fait face le continent africain.