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Gabon : ce que prévoit le décret sur le port de la tenue africaine 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 15 mai 2026 à 11h41min
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Entré en vigueur le 6 mai 2026, le décret réglementant le port de la tenue africaine dans l’administration publique gabonaise marque une nouvelle orientation culturelle. Adopté en Conseil des ministres le 30 avril dernier, ce texte porté par le ministère de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement culturel et des Arts, chargé de la Vie associative, vise à promouvoir l’identité culturelle nationale et à valoriser le patrimoine vestimentaire africain. Signé à Libreville par Brice Clotaire Oligui Nguema, le décret n°0215/PR s’applique désormais à l’ensemble des administrations publiques du pays.

Le texte instaure le port obligatoire de la tenue africaine tous les vendredis ouvrables pour les agents publics civils. Cette obligation concerne les heures de service ainsi que tous les locaux affectés au fonctionnement de l’administration. Cette mesure est un levier de promotion culturelle et de préservation des traditions africaines dans les institutions publiques. Le décret rappelle également que les vêtements portés doivent rester compatibles avec les exigences du service public, notamment en matière de décence, d’hygiène, de sécurité et de dignité administrative.

Des tenues traditionnelles encadrées par le décret

Le décret détaille les tenues considérées comme conformes. Pour les hommes, il s’agit notamment de chemises en pagne africain associées à un pantalon uni, de vestes de type abacost confectionnées en tissu africain, d’ensembles traditionnels en pagne ou en raphia, ainsi que du grand boubou. Pour les femmes, les autorités autorisent la grande robe en pagne, l’ensemble pagne et corsage, les robes en tissu africain traditionnel ou encore le pagne d’apparat accompagné d’accessoires traditionnels. Le gouvernement entend ainsi encourager une expression visible des identités culturelles nationales au sein des services publics.

Le décret prévoit toutefois certaines exceptions. Les forces de défense et de sécurité ainsi que les personnels soumis au port obligatoire d’un uniforme professionnel spécifique ne sont pas concernés par cette mesure. Le contrôle du respect des dispositions est confié aux responsables administratifs, notamment les chefs de service, directeurs et directeurs généraux. En cas de non-respect, un agent public peut se voir refuser l’accès à son service ou faire l’objet de sanctions disciplinaires conformément aux textes en vigueur.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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