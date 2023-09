Transition au Gabon : Séraphin Moundounga, « priorité à la réconciliation »

Ecouter cet article Ecouter cet article

Séraphin Moundounga multiplie les sorties publiques depuis la prise du pouvoir au Gabon par les forces de défense et de sécurité. Ce dimanche 24 septembre encore, occasion lui a été donnée de commenter l’actualité du moment au Gabon, à la faveur d’une invitation sur les antennes de la chaîne de télévision française TV5 Monde. A cet effet, il n’a pas manqué d’inviter les uns et les autres à mettre un accent particulier sur la réconciliation dans le pays.

Si l’assainissement des finances publiques ou encore la mise en place de politiques structurantes en vue d’un mieux être rapide des populations est un priorité pour de nombreux compatriotes, il semble évident selon Séraphin Moundounga que le processus de transition doit prioritairement s’attaquer à rassembler les Gabonais. Une initiative selon lui qui semble être sur la bonne voie, étant donné le caractère inclusif du gouvernement de transition.

Favoriser l’inclusivité en vue d’un processus de transition réussie

« Le plus important dans le cas du Gabon est de parvenir à réconcilier les Gabonais et les Gabonaises avec eux-mêmes et de réconcilier les Gabonais avec l’ensemble de la communauté internationale », a-t-il affirmé. Répondant à la question de la présence dans le gouvernement de transition de 4 anciens ministres d’Ali Bongo, il a assuré que « ce processus de réconciliation devrait faire en sorte que tout ce qui est mis en œuvre soit fondamentalement inclusif ».

Si les autorités du CTRI ont pris le pouvoir afin d’aboutir à terme à une restauration des institutions démocratiques, une méthodologie s’impose. C’est pourquoi, l’ancien Vice-premier ministre considère que l’inclusivité voudrait « qu’on mette tout le monde sur la même table pour trouver les voies et moyens pour remettre le Gabon sur les rails d’une démocratisation qui parviendra à un développement inclusif où chacun jouera un rôle ».

Notons par ailleurs que Séraphin Moundounga s’est également confié à propos de son avenir et de son rôle dans ce processus. A cet effet, il s’est dit favorable à un retour au pays, afin de participer à la reconstruction du Gabon, selon le format qu’il aura défini.