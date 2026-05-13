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TotalEnergies EP Gabon : un dialogue social sous vigilance autour de 32 revendications

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 13 mai 2026 à 10h01min
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Siège social de TotalEnergies EP Gabon à Port-Gentil © D.R.
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À Port-Gentil, le climat social demeure sous tension au sein de TotalEnergies EP Gabon (TEEPG). Alors que les salariés ont adopté une plateforme revendicative de 32 points, la direction assure poursuivre les échanges avec les représentants du personnel dans le cadre d’un dialogue qu’elle veut « constructif et apaisé ». Une posture qui intervient à quelques jours d’une échéance décisive pouvant déboucher sur le dépôt d’un préavis de grève.

Contactée par Gabon Media Time, la Direction de TotalEnergies EP Gabon a indiqué «avoir toujours en discussion avec les délégués du personnel pour un dialogue social constructif et apaisé ». Elle a rajouté «sa disponibilité à répondre à chacune des revendications exprimées ». Cette réaction intervient dans un contexte de montée des tensions sociales au sein de la filiale pétrolière basée à Port-Gentil, où les salariés ont adopté, le 5 mai dernier, une plateforme revendicative articulée autour de 32 points. 

Des revendications sociales et financières au cœur des discussions

Les représentants du personnel évoquent notamment des préoccupations liées au calcul de la retraite complémentaire, à l’application de certaines dispositions du Code du travail ainsi qu’à plusieurs questions relatives aux droits sociaux et aux mécanismes de rémunération. Dans un courrier adressé à la direction générale, dont Gabon Media Time a consulté copie, les délégués du personnel estiment que plusieurs dispositions légales, réglementaires et conventionnelles mériteraient une meilleure prise en compte. Parmi les revendications formulées figurent également le rachat des jours de repos compensateurs, des questions relatives aux cotisations sociales et le versement d’un supplément d’intéressement après certaines opérations de cession d’actifs.

Les représentants des salariés mettent également en avant des préoccupations portant sur la conformité de certains mécanismes internes avec les textes en vigueur, notamment en matière de protection sociale et d’avantages liés à la retraite complémentaire. Une situation qui nourrit progressivement un climat de méfiance au sein de l’entreprise.

Malgré ce contexte tendu, les échanges entre les différentes parties semblent se poursuivre. La direction de TotalEnergies EP Gabon met notamment en avant sa volonté de maintenir un cadre de discussion ouvert avec les représentants des salariés afin de privilégier une sortie de crise négociée.

Une échéance décisive fixée au 20 mai

De leur côté, les salariés ont fixé au 20 mai prochain l’échéance pour obtenir des réponses concrètes à leurs préoccupations. À défaut d’avancées jugées satisfaisantes, un préavis de grève pourrait être déposé dès le 21 mai 2026, faisant planer le risque de perturbations dans un secteur pétrolier stratégique pour l’économie gabonaise.

Dans une ville comme Port-Gentil, où l’activité pétrolière demeure un moteur économique majeur, l’évolution de ce dossier est suivie avec attention aussi bien par les employés que par les acteurs économiques locaux. Le maintien d’un dialogue social stable constitue en effet un enjeu important pour la continuité des activités et la préservation du climat social dans l’industrie extractive gabonaise.

Les prochains jours seront donc déterminants pour mesurer la capacité des différentes parties à trouver un terrain d’entente et éviter une escalade sociale au sein de l’une des principales entreprises pétrolières opérant au Gabon.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 13 mai 2026 à 10h01min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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