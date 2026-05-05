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Sénégal : 12 œuvres gabonaises offertes au Musée du Monument de la Renaissance à Dakar 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 5 mai 2026 à 14h03min
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Des œuvres gabonaises exposées au Musée du Monument de la Renaissance à Dakar © D.R.
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Le Gabon vient de franchir un nouveau cap dans sa coopération culturelle avec le Sénégal. Le pays, par la voie de son ambassadeur a offert une douzaine d’objets traditionnels gabonais au Musée du Monument de la Renaissance à Dakar, le jeudi 30 avril 2026. Un présent qui vient ainsi renforcer les liens culturels bilatéraux entre les deux pays et la présence du Gabon dans le musée sénégalais. 

La cérémonie de remise s’est tenue en présence de Guy Gérard Nkoko, ambassadeur du Gabon au Sénégal et de Bacary Sarr, secrétaire d’État sénégalais à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique. Un acte majeur de la collaboration entre les deux Etats. « Au-delà de leur valeur esthétique, ces œuvres symbolisent notre héritage culturel et témoignent du savoir-faire des artisans gabonais, de leur créativité et de leur attachement aux traditions, fondements de notre identité collective»,a déclaré le diplomate gabonais chez Gabonreview. 

Le Gabon fait son entrée dans le mythique musée sénégalais ! 

Au nombre des objets offerts il y a le Mughogo, une cithare traditionnelle et plusieurs masques. Réceptionnant les biens gabonais, Bacary Sarr a salué cette initiative qui signe son entrée dans le Monument de la Renaissance. « C’est un geste fort qu’il faut saluer qui montre justement à quel point nos objets, nos valeurs, nos symboles, nos imaginaires doivent pouvoir circuler librement. Cela montre justement les contenus historiques et culturels que nous avons dans nos états nationaux et cela transcende justement nos frontières nationales.», a déclaré Bacary Sarr chez Gabon 24. 

Par ce geste symbolique, le Gabon et le Sénégal, viennent de réaffirmer leur volonté mutuelle de maintenir les liens bilatéraux. S’il était jusqu’alors absent des colonnes du Musée du Monument de la Renaissance créé depuis 2010, le Gabon entend faire de cet acte une opportunité de promotion de la culture et de la tradition gabonaise. Avec plus de 30 milles visiteurs par an sur ce site muséal, les œuvres gabonaises ne devraient pas passées inaperçues. 

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