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Makokou : 1057 élèves au départ des épreuves pratiques et orales du CEP 2026

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 6 mai 2026 à 16h36min
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Une vue des candidats au CEPE 2026 à Makokou © D.R.
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Ce sont 1057 élèves qui ont pris part au démarrage des épreuves pratiques et orales du Certificat d’études primaires et élémentaires (CEPE) session 2026, le mardi 6 mai à dans la province de l’Ogooué-ivindo. Le lancement a été effectué dans le centre de composition d’Ekowong, dans le deuxième arrondissement de la commune de Makokou par le Directeur d’académie provinciale, Jean Lin Essie Efé, rapporte l’Agence gabonaise de presse (AGP). 

Avant de donner le top départ, le Directeur d’académie provinciale a encouragé les candidats à faire preuve de sérieux et à mettre en valeur les connaissances acquises depuis la rentrée. Pour ces candidats de cinquième année qui concourent pour la fin d’un cycle scolaire,les épreuves sont déjà définies. Ils vont faire leur preuve en éducation physique et physique, aux examens oraux et à la présentation des objets d’art. 

En route pour le cycle secondaire…

Pour le compte de la province de l’Ogooué-Ivindo, douze centres de composition ont été mis à disposition pour l’accueil de ces examens. Parmi eux, ce sont les centres d’Ekowong et de Nzenkelé qui ont ouvert le bal de cette session 2026 dans la province,précise le confrère. Durant 10 jours, soit du 6 au 16 mai, les candidats de ces différents sites d’examens vont passer chacune de ces épreuves. Un exercice pour lequel ils ont été préparés depuis le début de l’année.

Premier diplôme de la vie scolaire d’un enfant, le Certificat d’études primaires et élémentaires est aussi la fin du cycle primaire. En l’obtenant, les apprentis du niveau cinquième année ouvrent les portes du cycle secondaire qui s’étend sur sept classes, de la sixième en terminale. Alors comme à ceux de l’ensemble du pays, bonne chance pour les candidats de cette session 2026.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 6 mai 2026 à 16h36min
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