Santé : la chlamydia une IST impossible à contracter aux toilettes

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Soucieux de déconstruire une idée largement répandue, il est important de rappeler que la chlamydia, une infection sexuellement transmissible (IST), ne s’attrape pas dans les toilettes. Selon Organisation mondiale de la santé (OMS), la bactérie Chlamydia trachomatis se transmet principalement lors de rapports sexuels vaginaux, oraux ou anaux. Les experts médicaux sont formels, les surfaces froides et sèches, comme les sièges de toilettes, ne permettent pas la survie de cette bactérie.

D’après les données de l’OMS, environ 128,5 millions de nouvelles infections à la chlamydia ont été enregistrées en 2020 chez les personnes âgées de 15 à 49 ans dans le monde. Face à ces chiffres, les interrogations sur les modes de transmission sont fréquentes, notamment lorsque l’infection est diagnostiquée chez un homme ou une femme. L’utilisation des toilettes publiques suscite ainsi de nombreuses inquiétudes. Pourtant, les professionnels de santé expliquent que la bactérie responsable de la chlamydia a besoin d’un environnement chaud et humide pour survivre, des conditions absentes sur les surfaces des toilettes.

La chlamydia est une IST !

L’OMS souligne que cette infection est particulièrement fréquente chez les jeunes, ce qui peut engendrer stigmatisation et tensions dans les relations personnelles. Une hypothèse largement relayée dans l’opinion publique évoque un risque de contamination si une personne entre en contact direct avec des fluides infectés laissés sur un siège de toilette. Toutefois, cette théorie reste purement spéculative, et les spécialistes de santé sont unanimes, ce scénario est extrêmement improbable et ne repose sur aucune preuve scientifique solide.

La transmission de la chlamydia nécessite un contact direct, généralement lors de rapports sexuels non protégés. Elle peut également survenir lors de rapports bucco-génitaux, ou de la mère à l’enfant au moment de l’accouchement par voie vaginale. Dans ce dernier cas, le nouveau-né peut développer des complications telles que des infections oculaires ou une pneumonie, caractérisée par une toux persistante et des difficultés respiratoires qui apparaissent dans les premiers mois de vie. D’où l’importance du dépistage régulier et de la prise en charge précoce pour limiter les risques et protéger la santé des populations.