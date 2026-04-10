Santé : éternuements à répétition, démangeaisons au niveau du palais, ces symptômes du rhume des foins 

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Selon l’Organisation mondiale de la santé, le rhume des foins, encore appelé rhinite allergique, est une affection fréquente qui touche des millions de personnes à travers le monde. Favorisée par la pollution de l’air et les changements climatiques, cette maladie se manifeste par des symptômes gênants tels que des éternuements à répétition ou encore des démangeaisons au niveau du palais. D’où l’importance d’adopter les bons réflexes pour s’en protéger.

Les spécialistes indiquent que les personnes souffrant de rhinite allergique présentent un risque jusqu’à huit fois plus élevé de développer un asthme. En cause, une réaction allergique aux pollens présents dans l’air. Cette pathologie se caractérise notamment par des éternuements fréquents, un nez qui coule, une congestion nasale ainsi que des démangeaisons touchant le nez, les oreilles, la gorge et le palais. Dans les cas les plus sévères, elle peut évoluer vers un asthme allergique.

Le rhume des foins étant déclenché par les pollens, il est essentiel de limiter son exposition, même si les périodes à risque varient selon les régions et les conditions météorologiques. Ainsi, dès l’apparition des symptômes, il est conseillé d’éviter les sorties lors des périodes à forte concentration de pollen, notamment avant un orage. Il est également recommandé de ne pas faire sécher son linge à l’extérieur, car le pollen peut s’y déposer. Aérer son logement tôt le matin ou tard le soir, ainsi que se rincer ou brosser les cheveux chaque soir, sont des gestes simples mais efficaces.

Dans tous les cas, le traitement le plus efficace reste l’évitement de l’allergène. Toutefois, lorsque cela s’avère difficile, des solutions existent. A ce propos, les médecins prescrivent généralement des antihistaminiques ou des corticostéroïdes locaux pour atténuer les symptômes. Pour les manifestations oculaires, des collyres antihistaminiques peuvent également être utilisés, tout comme des traitements nasaux spécifiques.

Enfin, une autre option thérapeutique est la désensibilisation, appelée immunothérapie allergénique. Ce traitement consiste à administrer progressivement de petites doses de l’allergène, sous forme d’injections ou de comprimés, afin d’habituer le système immunitaire et de réduire la réaction allergique. Il est particulièrement recommandé pour les personnes souffrant de formes sévères et persistantes de cette allergie saisonnière.