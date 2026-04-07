Franceville : un corps exhumé sur décision de justice après son inhumation dans la maison de son concubin

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L’affaire du drame passionnel de Bongoville connaît un nouveau rebondissement judiciaire et symbolique. Le samedi 04 avril 2026, au quartier La Corniche 2, dans le 1er arrondissement de Franceville, une opération d’exhumation a été menée sous haute supervision, a constaté l’Agence gabonaise de presse (AGP).

À l’origine de cette procédure, une requête de Bénile Ongouori Lekogo, procureur de la République près le tribunal de première instance de Franceville. Le ministère public a jugé nécessaire d’intervenir suite à l’inhumation de la jeune Laïcka Ontolokali à l’intérieur du domicile de son concubin, Simplice Ngounga. Cette décision, initialement prise par la famille de la victime, a été considérée comme contraire aux normes légales et administratives en vigueur.

Pour rappel, lors d’une violente dispute conjugale à Bongoville, Simplice Ngounga aurait mortellement abattu sa compagne de quatre balles, avant de retourner l’arme contre lui pour se donner la mort avec le cinquième projectile.

Une procédure encadrée

L’opération d’exhumation s’est déroulée dans un climat de solennité, en présence de Jean-Claude Mangayi, clerc et collaborateur de maître Henri Ontsaga, huissier de justice. Les agents de la maison de pompes funèbres Alto Sep ont procédé au retrait de la dépouille sous le regard de quelques membres de la famille du défunt concubin. Notons toutefois l’absence remarquée des proches de la jeune femme lors de cette étape.

Selon l’Agence gabonaise de presse, l’intervention s’est effectuée dans le strict respect des dispositions judiciaires et des usages traditionnels locaux. L’objectif de cette mesure était de mettre fin à une situation irrégulière pour permettre la réinhumation de la défunte au cimetière municipal d’Ongali, situé dans le 2e arrondissement de Franceville.

Cette décision de justice vise non seulement à respecter la dignité de la défunte, mais aussi à ramener la sérénité au sein de la communauté, permettant ainsi à la victime de reposer en paix dans un lieu de sépulture conforme à la loi.