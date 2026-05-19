Ndendé : un ferrailleur arrêté avec 30 cuisses de cannabis

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Philippe Mayana, un ferrailleur âgé de 33 ans, a été interpellé récemment à Ndendé, dans la province de la Ngounié, pour détention et trafic de cannabis. Les enquêteurs ont saisi 30 cuisses de cannabis dissimulées dans les hautes herbes à Bel-Air, un autre quartier de la ville, rapporte le quotidien L’Union dans son édition du 18 mai 2026.

Un important trafic de cannabis a été mis au jour à Ndendé, dans la province de la Ngounié. En effet, une intervention récente des agents de l’Office central anti-drogue a conduit à l’interpellation de Philippe Mayana, un jeune trentenaire employé dans une entreprise de BTP sur l’axe Ndendé-Doussala. Ce dernier se livrait à cette activité illicite à ses heures perdues. Alertés par une dénonciation, les enquêteurs ont effectué une descente à son domicile situé dans le quartier Mindanda, alors qu’il dormait avec sa petite amie.

Un réseau local de drogue dévoilé après une arrestation

Les investigations menées par les enquêteurs ont permis la découverte de deux sacs en plastique contenant 30 cuisses de cannabis. La drogue était cachée dans les hautes herbes au quartier Bel-Air, un autre secteur de la ville. Conduit au poste pour les besoins de l’enquête, Philippe Mayana a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a également livré l’identité de son fournisseur présumé, Davis Mouloungui, alias Psychopathe. Ce dernier résiderait à Mabanda, chef-lieu du département de la Doutsila, à la frontière avec le Congo-Brazzaville.

Selon les déclarations livrées par Philippe Mayana, le sac de cannabis lui aurait été vendu à 60 000 francs Cfa. Présenté devant le procureur de la République, le prévenu a été placé en détention préventive à la prison centrale de Mouila. Cette affaire fait suite à plusieurs cas similaires de trafic de stupéfiants signalés récemment dans le pays. Elle interpelle ainsi sur l’urgence d’intensifier les opérations de lutte contre le trafic de drogue et de renforcer la surveillance des réseaux de distribution illicite.

Rappelons que la détention et le trafic de stupéfiants sont sévèrement réprimés au Gabon. En effet, selon le code pénal, la détention sans autorisation est punie d’un emprisonnement de 2 à 10 ans et d’une amende comprise entre 250 000 et 50 000 000 de Fcfa. Le trafic ou la cession illicite de drogue est également sanctionné par les mêmes peines, soit une peine d’emprisonnement de 2 à 10 ans assortie d’une amende pouvant aller de 250 000 à 50 000 000 de Fcfa.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire