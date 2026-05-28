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Bassin du Congo : plus de 2 000 milliards de FCFA mobilisés pour l’économie verte

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 28 mai 2026 à 18h46min
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Les chefs d'Etat lors de l'Assemblées annuelles de la BAD © D.R.
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C’est une bouffée d’oxygène magistrale pour l’Afrique centrale. En marge des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD), la première table ronde des bailleurs de fonds pour le Fonds bleu du bassin du Congo s’est soldée par un immense succès comptable. Selon l’Agence d’information d’Afrique centrale, les partenaires internationaux ont mis sur la table la somme colossale de 3,554 milliards de dollars soit 2 132,4 milliards de FCFA.

Sous la présidence du chef de l’État congolais, Denis Sassou Nguesso, cette réunion de haut niveau marque un tournant décisif. L’objectif ? Financer le plan d’investissement de cette initiative cruciale, conciliant la protection des écosystèmes vitaux du bassin du Congo et l’émergence d’une économie verte et bleue résiliente.

Une coalition financière d’envergure

Pour transformer les ambitions environnementales en réalités concrètes, la communauté internationale a répondu présente à travers des annonces massives. En première ligne, la Banque mondiale frappe fort en injectant une enveloppe majeure d’un milliard de dollars soit 600 milliards de FCFA .

Les institutions régionales et thématiques ne sont pas en reste. La Banque de développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC) s’engage à hauteur de 600 millions de dollars soit 360 milliards de FCFA sur une période de trois ans. De son côté, le Fonds vert pour le climat apporte sa pierre à l’édifice avec 192 milliards de FCFA , tandis que l’action conjuguée de la BAD et de la Chambre de commerce africaine en Scandinavie permettra de libérer 210 milliards de FCFA sur la même période.

70 projets prioritaires sur les rails

Cette dynamique collective est solidement épaulée par d’autres acteurs clés du continent. Le Fonds africain de solidarité a ainsi officialisé une contribution substantielle de 300 milliards de FCFA. En parallèle, la Banque de développement de l’Afrique de l’Est et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique ont scellé des garanties financières stratégiques.

Grâce à cette assise financière, le Fonds bleu va pouvoir acter le lancement opérationnel de ses 70 projets prioritaires. Ce premier programme d’investissement à grande échelle promet non seulement de sanctuariser le deuxième poumon écologique de la planète, mais aussi d’ouvrir une nouvelle ère de développement durable pour les populations locales.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 28 mai 2026 à 18h46min
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