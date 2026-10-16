Gabon : vers un démantèlement des activités de la SEEG entre production, transport et distribution ?

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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a instruit le gouvernement, lors du Conseil des ministres du 15 octobre 2026, d’accélérer la réforme visant à séparer les différentes activités de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG). Production, transport, distribution et commercialisation pourraient ainsi relever d’acteurs spécialisés. Une réorganisation majeure du secteur de l’eau et de l’électricité, dont les conséquences sur la gouvernance de l’entreprise, les tarifs et la qualité du service public restent à préciser.

La Société d’énergie et d’eau du Gabon pourrait connaître l’une des transformations structurelles les plus importantes de son histoire. Confronté aux difficultés persistantes d’approvisionnement en eau potable et en électricité, l’exécutif entend revoir l’organisation d’un secteur stratégique pour les ménages comme pour les entreprises. Mais derrière cette volonté de spécialisation des activités se pose une question essentielle : la séparation des métiers de la SEEG permettra-t-elle d’améliorer durablement la qualité du service ou conduira-t-elle à une fragmentation supplémentaire de sa gestion ?

Vers la fin du modèle intégré de la SEEG ?

Dans le communiqué final du Conseil des ministres du 15 octobre 2026, le chef de l’État a demandé au gouvernement « d’accélérer la réforme portant séparation des activités de la Société d’Énergie et d’Eau du Gabon (SEEG) ». Il a également appelé à une spécialisation des acteurs intervenant dans les différents segments de la chaîne de valeur, notamment la production, le transport, la distribution et la commercialisation.

Cette orientation pourrait remettre en cause le modèle intégré dans lequel plusieurs fonctions sont assurées au sein d’un même opérateur. Une telle évolution ne signifie toutefois pas nécessairement la disparition de la SEEG ou sa privatisation. Le communiqué ne précise ni la forme juridique des futures entités, ni la répartition de leur capital, ni les modalités de transfert éventuel des actifs et du personnel.

Une réforme pour répondre aux défaillances du service public

La volonté de réorganiser le secteur intervient dans un contexte marqué par les difficultés récurrentes d’accès à l’eau et à l’électricité. Les interruptions de fourniture, les insuffisances de production et les contraintes affectant les réseaux alimentent depuis plusieurs années les préoccupations des usagers et des opérateurs économiques.

En distinguant les responsabilités de chaque intervenant, les autorités pourraient chercher à améliorer la transparence des coûts, la programmation des investissements et l’identification des responsabilités en cas de défaillance. Mais cette spécialisation nécessitera également des mécanismes de coordination et de régulation efficaces. Une multiplication des opérateurs, sans clarification des obligations de chacun, ne garantirait pas à elle seule une amélioration du service.

Quels impacts sur les tarifs, les salariés et les consommateurs ?

Au-delà de l’architecture institutionnelle, plusieurs interrogations demeurent. Quel sera le devenir des salariés de la SEEG ? Comment seront réparties les infrastructures existantes ? Qui supportera les investissements nécessaires à la modernisation des réseaux ? Et surtout, cette réorganisation aura-t-elle des conséquences sur les factures d’eau et d’électricité des ménages gabonais ?

À ce stade, aucune décision détaillée sur ces questions n’a été rendue publique dans le communiqué gouvernemental. Le succès de la réforme dépendra donc des textes qui définiront les missions des différents acteurs, des garanties de continuité du service et des moyens financiers mobilisés. Pour les usagers, l’enjeu dépasse largement l’organigramme de la SEEG : il s’agit de savoir si cette transformation se traduira enfin par une fourniture plus régulière d’eau potable et d’électricité.