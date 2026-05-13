Africa N°1 : le Gabon reprend totalement le contrôle de la mythique radio panafricaine

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Le Gabon et la Libye ont conclu ce mardi 13 mai 2026 à Libreville un accord historique consacrant le transfert intégral de la propriété d’Africa N°1 à l’État gabonais. Une décision qui ouvre une nouvelle phase pour la célèbre radio panafricaine, longtemps fragilisée par des difficultés financières et des incertitudes sur sa gouvernance.

C’est une page symbolique de l’histoire médiatique africaine qui semble se tourner. Selon des informations rapportées par l’Agence gabonaise de presse (AGP) et confirmées par une source au ministère de la Communication et des Médias, le Gabon est désormais l’unique propriétaire de la radio Africa N°1, à l’issue d’un accord conclu ce mardi entre les autorités gabonaises et libyennes à Libreville.

Les discussions engagées depuis plusieurs jours entre les deux parties ont permis d’aboutir à un consensus sur l’avenir de cette radio emblématique créée en 1981 et longtemps considérée comme la voix panafricaine de référence sur le continent. L’accord acte ainsi le retrait de la partie libyenne du capital et de la gestion de l’entreprise, ouvrant la voie à une reprise complète du contrôle par l’État gabonais.

Une relance attendue pour une radio en difficulté

Longtemps présentée comme l’un des symboles du rayonnement médiatique du Gabon en Afrique, Africa N°1 traversait depuis plusieurs années une profonde crise structurelle et financière. Difficultés de gouvernance, problèmes de financement, interruptions de diffusion et conflits autour de la gestion avaient progressivement fragilisé le média.

À travers cet accord, les autorités gabonaises affichent désormais leur volonté de relancer la station sur des bases nouvelles. Selon les informations communiquées, les assises tenues à Libreville ont permis de finaliser ce dossier sensible afin d’assurer « une relance sereine et maîtrisée d’Africa N°1 ».

L’image diffusée à l’issue des échanges montre notamment le ministre gabonais de la Communication et des Médias, Germain Biahodjow, procédant à l’échange officiel des dossiers avec la délégation libyenne, symbole d’un transfert désormais entériné.

Un enjeu stratégique pour le paysage médiatique gabonais

Au-delà de l’aspect purement économique, la reprise totale d’Africa N°1 par le Gabon revêt également une dimension politique et stratégique. Pendant plusieurs décennies, la radio avait constitué un puissant outil d’influence culturelle et diplomatique pour Libreville à l’échelle africaine. Cette reprise intervient dans un contexte où les autorités gabonaises affichent leur ambition de restructurer le secteur des médias et de renforcer la souveraineté nationale sur certains outils stratégiques de communication.

Reste désormais à savoir quel modèle économique et éditorial sera adopté pour assurer la renaissance durable de cette radio historique. Car au-delà de la récupération du contrôle capitalistique, le véritable défi sera celui de la modernisation, du financement et de la reconquête des audiences dans un paysage médiatique profondément transformé par le numérique. Pour de nombreux observateurs, cette décision pourrait toutefois marquer le début d’un nouveau chapitre pour Africa N°1, dont le nom continue de porter une forte charge symbolique dans l’histoire audiovisuelle du continent africain.