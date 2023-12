Présidentielle Égypte : Al Sissi l’emporte par un score à la soviétique de 89%

Ecouter cet article Ecouter cet article

67 millions d’égyptiens étaient attendus aux urnes du 10 au 12 décembre dernier dans une élection présidentielle où le président sortant, Abdel Fattah Al-Sissi partait largement favori. C’est donc sans surprise que tombeur des Frères musulmans s’est imposé par un score de 89,6% de suffrages.

C’est ce lundi 18 décembre que la commission électorale a rendu public les résultats de l’élection présidentielle qui s’est déroulée sur deux jours. Malgré l’impact négatif de la crise Covid et la guerre en Ukraine sur l’économie égyptienne, le président Al-Sissi a su convaincre ses compatriotes de lui confier une troisième fois les rênes du pays.

Un taux de participation de 66,8%

C’était l’un des enjeux de cette élection présidentielle. En effet, opposé à trois autres candidats quasiment inconnus du paysage politique égyptien, le chef de l’Etat sortant, dont la réélection était attendue, comptait sur un fort taux de participation pour asseoir sa légitimité. C’est donc plus de la moitié du corps électoral qui a effectué le déplacement afin de plébisciter Abdel Fattah Al-Sissi. Le cinquième chef de l’Etat égyptien sorti des rangs de l’armée depuis 1952, a donc bénéficié de 39 millions de suffrages exprimés.



Le président égyptien devra faire face à deux chantiers prioritaires, l’inflation galopante, et œuvrer au retour à la paix entre ses voisins palestiniens et israéliens. Notons qu’en 2014 et 2018, celui qui a renversé l’islamiste Mohamed Morsi en 2013 par un putsch militaire, avait été élu, puis réélu avec plus de 96%. Conformément à la constitution égyptienne, le nouveau mandat qui débute en avril 2024 est censé être le dernier du président sortant. Rappelons que depuis sa prise de pouvoir, le président égyptien est régulièrement accusé de faire taire toute opposition à son régime.