Gabon : les pharmaciens se défendent de combattre le développement de l’industrie pharmaceutique

C’est ce qui ressort du communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time ce mardi 19 décembre 2023. Le conseil national de l’ordre (CNO) et le syndicat des pharmaciens du Gabon ( SYPHARGA), ont tenu à rétablir la vérité suite à des accusations faites par un média public. Lesquelles soutiennent notamment que « le secteur pharmaceutique dans son ensemble n’accompagne pas de manière suffisante le développement de l’industrie pharmaceutique naissante au Gabon ».

Avec un chiffre d’affaires compilé de 68 milliards de FCFA en 2022, le commerce des produits pharmaceutiques continue d’asseoir son rythme de croissance, malgré un léger repli de 1,4% par rapport à 2021. Cependant, ces chiffres grandiloquents, sont loin de refléter la réalité d’une industrie pharmaceutique locale qui peine à se développer, en lien notamment avec le fait que « le secteur pharmaceutique dans son ensemble n’accompagne pas de manière suffisante le développement de l’industrie pharmaceutique naissante au Gabon » comme évoqué récemment. Mais qu’en est-il réellement ?

Des premiers éléments de réponse peuvent être trouvés dans un communiqué de l’ordre des pharmaciens, parvenu à la rédaction de Gabon Media Time ce mardi 19 décembre 2023. En effet, apportant des éclaircissements quant à l’évolution de ce secteur censé à moyen terme, faire du Gabon un hub régional, Conseil National de l’Ordre (CNO) et le Syndicat des Pharmaciens du Gabon (SYPHARGA), se sont inscrits en faux dans cette assertion, affirmant « qu’en tant qu’acteurs majeurs du secteur pharmaceutique, leur engagement auprès des malades (…) n’est plus à démontrer ».

La taille du marché un frein pour l’industrie pharmaceutique au Gabon



Rappelant les principes fondamentaux qui régissent la firme pharmaceutique, Le conseil national de l’ordre ( CNO ) et le syndicat des pharmaciens du Gabon ( SYPHARGA) ont par la suite rappelé « les principaux freins à l’évolution de ce secteur qui sont liés à la taille du marché et non à l’implication des professionnels de santé ».

Évoquant également le fait que « le développement de l’industrie pharmaceutique nationale passera également par le maintien des normes de qualité ainsi que le développement des ventes de médicaments à l’étranger », Les pharmaciens ont donc fait un état des lieux d’un secteur toujours dominé par les deux géants, Pharmagabon et Ubipharm Gabon.