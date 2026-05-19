Gabon – São Tomé-et-Príncipe : vers un renforcement de la coopération bilatérale

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Le vice-président du gouvernement Hermann Immongault a reçu en audience ce lundi 18 mai 2026 l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Gabon près la République démocratique de São Tomé-et-Príncipe, Carlos Okinda. Cette rencontre a permis d’aborder plusieurs questions liées au renforcement des relations bilatérales entre Libreville et São Tomé, dans un contexte marqué par la volonté des deux États d’intensifier leur coopération politique, économique et humaine.

Le diplomate gabonais a présenté un premier bilan de sa mission entamée officiellement après la remise de ses lettres de créance au président santoméen le 21 avril dernier. Carlos Okinda a indiqué avoir multiplié les prises de contact avec les autorités locales ainsi qu’avec la communauté gabonaise vivant dans l’archipel. Il a notamment évoqué des difficultés rencontrées par certains compatriotes, en particulier dans le domaine du commerce et de l’immigration. Selon lui, l’absence de fret maritime régulier entre les deux pays complique fortement l’acheminement des marchandises vers le Gabon, freinant ainsi les activités économiques de nombreux opérateurs installés à São Tomé-et-Príncipe.

Une coopération appelée à se renforcer

Face à ces préoccupations, le vice-président du gouvernement a assuré avoir pris acte des différentes difficultés exposées par l’ambassadeur. Hermann Immongault, fort de son expérience à la tête de la diplomatie gabonaise, a également prodigué plusieurs orientations au représentant du Gabon afin de faciliter l’accomplissement de sa mission. Cette démarche traduit l’attention accordée par les autorités gabonaises à la situation de leurs ressortissants établis à l’étranger, mais aussi à la consolidation des relations diplomatiques avec les pays partenaires de la sous-région.

Cette audience s’inscrit ainsi dans une dynamique plus large de rapprochement entre le Gabon et São Tomé-et-Príncipe. Les deux pays entendent développer des partenariats durables dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment le commerce, les transports et les échanges institutionnels. À travers cette audience, le vice-président du gouvernement réaffirme la volonté du Gabon de renforcer sa présence diplomatique et son engagement en faveur d’une coopération régionale fondée sur le dialogue et la solidarité.