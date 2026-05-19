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Mayumba : Ulrich Manfoumbi s’indigne de l’ingratitude des populations 

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 19 mai 2026 à 12h33min
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Le ministre Ulrich Manfoumbi lors de sa visite de terrain à Mayumba © D.R.
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Le week-end écoulé, la visite de chantiers à Mayumba, dans la province de la Nyanga, par le ministre en charge des Transports, Ulrich Manfoumbi Mamfoumbi, a pris une tournure inattendue. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre le membre du gouvernement tancer vertement les autorités locales. Son grief ? Une prétendue passivité face à ce qu’il qualifie de « mauvaise vente » des réalisations majeures du Président de la République.

Visant explicitement la construction de douze villas et d’un plateau sportif dit de « dernière génération », le ministre s’est emporté de manière véhémente : « Je ne veux plus entendre que les gens disent à Mayumba que le Président ne fait rien ! C’est pas possible ! Nous sommes déjà à 4 chantiers visités dont 1 d’envergure livré (…) Ne laissez pas les populations dire n’importe quoi ! (…) Il faut communiquer, c’est ça votre travail ! », peut-on entendre dans la vidéo largement relayée.  

Si sur les quatre chantiers visités, un projet d’envergure a certes été livré, cette injonction ministérielle a immédiatement enflammé la toile, déclenchant une vague de réactions indignées à travers tout le pays.

Pour de nombreux internautes, la sortie du ministre est jugée disproportionnée et totalement déconnectée des réalités locales. Mayumba, ville portuaire stratégique enclavée entre l’océan Atlantique et la forêt équatoriale, ne saurait se résumer à quelques infrastructures de loisir ou résidentielles. Les habitants y attendent depuis des décennies des réponses structurelles profondes : des routes enfin praticables, un désenclavement numérique et terrestre fiable avec la capitale Libreville, un port fonctionnel à la hauteur des ambitions pétrolières de la région, ainsi que des structures de santé décentes. 

Des remontrances largement critiqués sur la toile

Face à de tels défis, l’attitude du ministre sonne davantage comme un exercice d’autosatisfaction et de gestion d’image que comme une réponse pragmatique aux urgences quotidiennes des administrés.

L’indignation a également gagné la sphère politique locale. Un cadre de la province, proche de l’opposition, dénonce fermement une dérive qui transforme une visite technique de terrain en une véritable « opération de propagande encadrée ». Selon ce dernier, le rôle régalien d’un ministre des Transports devrait consister à s’interroger sur le respect des budgets, la maîtrise des coûts et les causes réelles des retards de livraison, plutôt que de s’alarmer d’un prétendu « déficit de communication », comme si le problème crucial de Mayumba n’était qu’un simple récit mal maîtrisé par les cadres locaux.

En définitive, cette sortie publique jugée maladroite révèle une conception contestable du service public, au sein de laquelle la communication politique semble primer sur l’évaluation concrète et objective des actions de l’État. En voulant à tout prix mettre en scène une transformation rapide de la ville, Ulrich Mamfoumbi Mamfoumbi a surtout mis en exergue le fossé persistant qui sépare la rhétorique officielle des aspirations légitimes et urgentes des populations de la Nyanga.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 19 mai 2026 à 12h33min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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