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Épidémie d’Ebola en RDC : le Gabon renforce son dispositif de surveillance sanitaire

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 19 mai 2026 à 12h59min
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Professeur Elsa Joséphine Ayo épse Bivigou, ministre  de la Santé © D.R.
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Face à la déclaration d’une nouvelle épidémie de maladie à virus Ebola en République Démocratique du Congo (RDC), les autorités sanitaires gabonaises ont annoncé le renforcement immédiat du dispositif national de veille et de surveillance. Bien qu’aucun cas suspect n’ait été détecté sur le territoire national, la vigilance est de mise.

Le 15 mai 2026, la RDC a officiellement déclaré une épidémie de fièvre hémorragique Ebola. Le bilan communiqué par le Professeur Elsa Joséphine Ayo épse Bivigou, ministre  de la Santé, fait état de 8 cas positifs, 4 décès et 246 cas suspects enregistrés.

Il s’agit de la 17ème épidémie d’Ebola à frapper la RDC. Cette flambée est particulièrement préoccupante car elle est liée à la souche virale Bundibugyo, caractérisée par un taux de létalité élevé et par l’absence actuelle de vaccin disponible pour cette variante spécifique. Les cas sont pour le moment concentrés dans la province de l’Ituri, située au nord-est de la RDC, une région frontalière avec l’Ouganda et le Soudan du Sud.

Une menace de portée internationale et vigilance maximale au Gabon

Compte tenu de la gravité de la situation, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a classé, le 17 mai 2026, cette épidémie comme une urgence de santé publique de portée internationale. L’institution onusienne a invité l’ensemble des États de la région et au-delà à muscler leurs plans de préparation et de riposte face à un risque potentiel d’importation de cas.

En réponse à cette alerte globale, le ministère de la Santé a réagi avec célérité. Tout en exprimant la solidarité du peuple et du gouvernement gabonais envers les pays touchés par cette crise sanitaire, le ministre a tenu à rassurer l’opinion publique : à ce jour, aucun cas suspect ou avéré n’a été signalé au Gabon.

Cependant, face à un contexte sanitaire régional mouvant et par mesure de précaution, le gouvernement a activé le relèvement des niveaux d’alerte aux frontières et dans les structures de soins. Ce renforcement du dispositif de surveillance vise à garantir une détection précoce et une réponse rapide à toute éventuelle menace épidémique sur le sol gabonais.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 19 mai 2026 à 12h59min
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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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