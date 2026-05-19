Libreville : à quand de réelles mesures coercitives face à l’incivisme des populations ?

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À Libreville, l’incivisme face à la gestion des déchets continue de mettre à mal la salubrité de la capitale. Malgré le dispositif mis en place par Clean Africa, la société chargée du ramassage des ordures ménagères, et les nombreuses campagnes de sensibilisation, les habitants persistent à déposer leurs déchets hors des horaires prévus, laissant se former des décharges géantes dans les quartiers. Cette situation soulève une question récurrente, quand les autorités prendront-elles enfin des mesures coercitives pour lutter contre ce phénomène ?

Alors que Clean Africa a fixé l’heure de la collecte des ordures dans le Grand Libreville à 18 heures, la société insiste «les déchets doivent être sortis bien emballés et uniquement au son du klaxon des camions ». Ces consignes rappellent que l’insalubrité n’affecte jamais une seule personne, mais impacte tout un quartier. En effet, respecter ces gestes simples, c’est faciliter le travail des agents et protéger la santé de tous.

La propreté, une responsabilité collective ignorée

La disparition de la brigade de lutte contre l’insalubrité, créée par l’ancien délégué spécial Judes Ibrahim Rapontchombo, a laissé un vide. Sans contrôle ni sanction, les habitants continuent de jeter leurs déchets dans la rue, y compris aux abords des écoles et des points d’apport volontaire. Libreville la coquette ressemble ainsi à un immense dépotoir, et la propreté, pourtant essentielle pour prévenir les risques sanitaires et améliorer la qualité de vie, est largement ignorée.

Aujourd’hui, la capitale donne l’impression d’une ville abandonnée à l’incivisme, il est urgent que les autorités réagissent. Notamment avec la réinstauration de la brigade anti-insalubrité, le renforcement de la surveillance et l’impositon des sanctions aux contrevenants. Les citoyens doivent également répondre à l’appel de Clean Africa, sortir leurs ordures aux heures prévues et bien emballées. Rappelons que la propreté n’est pas un geste individuel, mais une responsabilité collective et quotidienne.