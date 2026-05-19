Derniers articlesSOCIETE

Libreville : à quand de réelles mesures coercitives face à l’incivisme des populations ?

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 19 mai 2026 à 12h09min
1 517 Temps de lecture 1 minute
Des ordures ménagères à Libreville © D.R.
Ecouter l'article

À Libreville, l’incivisme face à la gestion des déchets continue de mettre à mal la salubrité de la capitale. Malgré le dispositif mis en place par Clean Africa, la société chargée du ramassage des ordures ménagères, et les nombreuses campagnes de sensibilisation, les habitants persistent à déposer leurs déchets hors des horaires prévus, laissant se former des décharges géantes dans les quartiers. Cette situation soulève une question récurrente, quand les autorités prendront-elles enfin des mesures coercitives pour lutter contre ce phénomène ?

Alors que Clean Africa a fixé l’heure de la collecte des ordures dans le Grand Libreville à 18 heures,  la société insiste «les déchets doivent être sortis bien emballés et uniquement au son du klaxon des camions ». Ces consignes rappellent que l’insalubrité n’affecte jamais une seule personne, mais impacte tout un quartier. En effet, respecter ces gestes simples, c’est faciliter le travail des agents et protéger la santé de tous.

La propreté, une responsabilité collective ignorée

La disparition de la brigade de lutte contre l’insalubrité, créée par l’ancien délégué spécial Judes Ibrahim Rapontchombo, a laissé un vide. Sans contrôle ni sanction, les habitants continuent de jeter leurs déchets dans la rue, y compris aux abords des écoles et des points d’apport volontaire. Libreville la coquette ressemble ainsi à un immense dépotoir, et la propreté, pourtant essentielle pour prévenir les risques sanitaires et améliorer la qualité de vie, est largement ignorée.

Aujourd’hui, la capitale donne l’impression d’une ville abandonnée à l’incivisme, il est urgent que les autorités réagissent. Notamment avec la réinstauration de la brigade anti-insalubrité, le renforcement de la surveillance et l’impositon des sanctions aux contrevenants. Les citoyens doivent également répondre à l’appel de Clean Africa, sortir leurs ordures aux heures prévues et bien emballées. Rappelons que la propreté n’est pas un geste individuel, mais une responsabilité collective et quotidienne.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 19 mai 2026 à 12h09min
1 517 Temps de lecture 1 minute
Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

Articles similaires

Mayumba : Ulrich Manfoumbi s’indigne de l’ingratitude des populations 

19 mai 2026 à 12h33min

Gabon – São Tomé-et-Príncipe : vers un renforcement de la coopération bilatérale

19 mai 2026 à 12h12min

Gabon : le cri de détresse des agents de la CNNII face à 23 mois d’arriérés de salaires

19 mai 2026 à 11h58min

CEMAC : la BEAC injecte plus de 364 milliards de FCFA pour soutenir le crédit

19 mai 2026 à 11h51min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Coopération : Oligui Nguema en visite officielle au Rwanda 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Coopération : Oligui Nguema en visite officielle au Rwanda
[#Reportage] Gabon : à quand la publication du rapport sur la gestion des 63 milliards aux provinces ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage]Gabon: à quand la publication du rapport sur la gestion des 63 milliards aux provinces ?
🔴 [FlashInfos] Owendo : l’USS accueille sa journée scientifique 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Owendo : l’USS accueille sa journée scientifique
🔴 [FlashInfos] Gabon : 6,3% de la population âgée de plus de 60 ans en 2024 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Gabon : 6,3% de la population âgée de plus de 60 ans en 2024
🔴 [FlashInfos] Gabon : 2 faux agents de la DGCCRF interpellés par la DGR ! 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Gabon : 2 faux agents de la DGCCRF interpellés par la DGR !
🔴 [FlashInfos] BEAC : vers le lancement d’une monnaie numérique 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] BEAC : vers le lancement d’une monnaie numérique
S'abonner
Bouton retour en haut de la page